Календар свят на квітень: що будемо відзначати і скільки відпочивати
У квітні 2021 додаткових вихідних днів не буде, але сам місяць закінчиться святково. День праці та Великдень випадають на 1-2 травня.
Що українці будуть відзначати у квітні і які в цьому місяці є пам'ятні та важливі дати – читайте в нашому матеріалі нижче.
У квітні українців чекає 22 робочих дні та 8 вихідних. Останній день місяця, 30 квітня, у п'ятницю, напередодні Дня праці. А це означає, що робочий день буде скорочений на одну годину.
Календар свят і пам'ятних дат на квітень 2021 рік:
1 квітня – День сміху (День дурня)
2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму
2 квітня – Міжнародний день дитячої книги
4 квітня – День геолога
4 квітня – Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки
4 квітня – Міжнародний день інтернету
4 квітня – День вебмайстра
7 квітня – Всесвітній день здоров'я
7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці у православних
8 квітня – Міжнародний день ромів
11 квітня – Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів
12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі України
12 квітня – Всесвітній день авіації та космонавтики
14 квітня – День ДАІ МВС України
15 квітня – День карного розшуку
17 квітня – День навколишнього середовища
18 квітня – Міжнародний день пам'яток і визначних місць
18 квітня – День пам'яток історії та культури
21 квітня – Міжнародний день секретаря
23 квітня – Всесвітній день книги та авторського права
23 квітня – Всеукраїнський день психолога
26 квітня – Всесвітній день інтелектуальної власності
26 квітня – Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф
26 квітня – Річниця катастрофи на Чорнобильській АЕС
28 квітня – Всесвітній день охорони праці
29 квітня – Міжнародний день танцю
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які традиції та заборони існують на Благовіщення.
А також писали про те, коли поминальні дати в Україні у 2021 році.