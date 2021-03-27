Календар свят на квітень: що будемо відзначати і скільки відпочивати

У квітні 2021 додаткових вихідних днів не буде, але сам місяць закінчиться святково. День праці та Великдень випадають на 1-2 травня.

Що українці будуть відзначати у квітні і які в цьому місяці є пам'ятні та важливі дати – читайте в нашому матеріалі нижче.

У квітні українців чекає 22 робочих дні та 8 вихідних. Останній день місяця, 30 квітня, у п'ятницю, напередодні Дня праці. А це означає, що робочий день буде скорочений на одну годину.

Календар свят і пам'ятних дат на квітень 2021 рік:

1 квітня – День сміху (День дурня)

2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму

2 квітня – Міжнародний день дитячої книги

4 квітня – День геолога

4 квітня – Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки

4 квітня – Міжнародний день інтернету

4 квітня – День вебмайстра

7 квітня – Всесвітній день здоров'я

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці у православних

8 квітня – Міжнародний день ромів

11 квітня – Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів

12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі України

12 квітня – Всесвітній день авіації та космонавтики

14 квітня – День ДАІ МВС України

15 квітня – День карного розшуку

17 квітня – День навколишнього середовища

18 квітня – Міжнародний день пам'яток і визначних місць

18 квітня – День пам'яток історії та культури

21 квітня – Міжнародний день секретаря

23 квітня – Всесвітній день книги та авторського права

23 квітня – Всеукраїнський день психолога

26 квітня – Всесвітній день інтелектуальної власності

26 квітня – Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф

26 квітня – Річниця катастрофи на Чорнобильській АЕС

28 квітня – Всесвітній день охорони праці

29 квітня – Міжнародний день танцю