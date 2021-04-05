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Не впускайте гостей: що не можна робити сьогодні, всі традиції дня святого Никона

Новость на русском → Понеділок 05 квітня 2021 06:31
Не впускайте гостей: що не можна робити сьогодні, всі традиції дня святого Никона Свято 5 квітня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Lite

5 квітня християни традиційно згадують святого Никона. Сьогодні йому служать, моляться і служать молебні. Миряни в цей день святкують День супу і День геолога. Що прийнято робити в це свято, а також які існують заборони – читайте в нашій статті.

Також сьогодні іменини святкують: Василь, Лідія, Никон, Пахом.

Традиції Дня святого Никона

У Ніконов день висаджували яблуні, горобину, червону, чорну смородину. Також в цей день було заведено прибирати в будинку та у дворі. Витрушували ліжка, прибирали сміття, міняли солому в матрацах.

Сьогодні також прийнято було позбавлятися від старих речей. Щоб урожай був багатим, сьогодні очищають землю, вирівнюють город і готують насіння для майбутнього аграрного сезону.

Також на ніч закривають двері, щоб біда не увійшла. З цієї ж причини в цей день зазвичай не ходять в гості.

Що не можна робити 5 квітня

  • не можна ухилятися від роботи;
  • не можна смітити та допускати безлад;
  • не можна ображати птахів;
  • не можна заподіювати зло людям;
  • не можна лаятися і сваритися.

Прикмети на 5 квітня

  • Теплий день, але вночі почалися заморозки – значить, у квітні буде гарна погода.
  • Якщо у цей день пити м'ятний чай, то вся родина буде здоровою протягом року.
  • Якщо 5 квітня перший весняний грім чується, а сніг ще не зійшов – значить, попереду очікується холодне літо.
  • Якщо річкова хвиля йде проти течії – чекайте погіршення погоди та опадів.
  • Вночі 5 квітня видно ясне небо з зірками – вранці очікуйте заморозків.

Читайте також чому католицька Пасха цього року на місяць раніше.

Також раніше ми публікували календар свят на квітень. В які дні українців чекають додаткові вихідні – читайте в нашій статті.

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