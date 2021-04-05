Не впускайте гостей: що не можна робити сьогодні, всі традиції дня святого Никона
5 квітня християни традиційно згадують святого Никона. Сьогодні йому служать, моляться і служать молебні. Миряни в цей день святкують День супу і День геолога. Що прийнято робити в це свято, а також які існують заборони – читайте в нашій статті.
Також сьогодні іменини святкують: Василь, Лідія, Никон, Пахом.
Традиції Дня святого Никона
У Ніконов день висаджували яблуні, горобину, червону, чорну смородину. Також в цей день було заведено прибирати в будинку та у дворі. Витрушували ліжка, прибирали сміття, міняли солому в матрацах.
Сьогодні також прийнято було позбавлятися від старих речей. Щоб урожай був багатим, сьогодні очищають землю, вирівнюють город і готують насіння для майбутнього аграрного сезону.
Також на ніч закривають двері, щоб біда не увійшла. З цієї ж причини в цей день зазвичай не ходять в гості.
Що не можна робити 5 квітня
- не можна ухилятися від роботи;
- не можна смітити та допускати безлад;
- не можна ображати птахів;
- не можна заподіювати зло людям;
- не можна лаятися і сваритися.
Прикмети на 5 квітня
- Теплий день, але вночі почалися заморозки – значить, у квітні буде гарна погода.
- Якщо у цей день пити м'ятний чай, то вся родина буде здоровою протягом року.
- Якщо 5 квітня перший весняний грім чується, а сніг ще не зійшов – значить, попереду очікується холодне літо.
- Якщо річкова хвиля йде проти течії – чекайте погіршення погоди та опадів.
- Вночі 5 квітня видно ясне небо з зірками – вранці очікуйте заморозків.
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