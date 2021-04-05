Не впускайте гостей: что нельзя делать сегодня, все традиции дня святого Никона

5 апреля христиане традиционно вспоминают святого Никона. Сегодня ему служат, молятся и служат молебны. Миряне в этот день празднуют День супа и День геолога. Что принято делать в этот праздник, а также какие существуют запреты – читайте в нашей статье.

Традиции Дня святого Никона

В Никонов день высаживали яблони, рябину, красную, черную смородину. Также в этот день было принято убирать в доме и во дворе. Вытряхивали постели, убирали мусор, меняли солому в матрасах.

Сегодня также принято было избавляться от старых вещей. Чтобы урожай богатым был, сегодня очищают землю, выравнивают огород и подготавливают семяна для будущего аграрного сезона.

Также на ночь закрывают дверь, чтобы беда не вошла. По этой же причине в этот день обычно не ходят в гости.

Что нельзя делать 5 апреля

нельзя отлынивать от работы;

нельзя сорить и допускать беспорядок;

нельзя обижать птиц;

нельзя причинять зло людям;

нельзя браниться и ссориться.

Приметы на 5 апреля