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Не впускайте гостей: что нельзя делать сегодня, все традиции дня святого Никона

Новина українською → Понедельник 05 апреля 2021 06:31
Не впускайте гостей: что нельзя делать сегодня, все традиции дня святого Никона Праздники 5 апреля (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Lite

5 апреля христиане традиционно вспоминают святого Никона. Сегодня ему служат, молятся и служат молебны. Миряне в этот день празднуют День супа и День геолога. Что принято делать в этот праздник, а также какие существуют запреты – читайте в нашей статье.

Также сегодня именины празднуют Василий, Лидия, Никон, Пахом.

Традиции Дня святого Никона

В Никонов день высаживали яблони, рябину, красную, черную смородину. Также в этот день было принято убирать в доме и во дворе. Вытряхивали постели, убирали мусор, меняли солому в матрасах.

Сегодня также принято было избавляться от старых вещей. Чтобы урожай богатым был, сегодня очищают землю, выравнивают огород и подготавливают семяна для будущего аграрного сезона.

Также на ночь закрывают дверь, чтобы беда не вошла. По этой же причине в этот день обычно не ходят в гости.

Что нельзя делать 5 апреля

  • нельзя отлынивать от работы;
  • нельзя сорить и допускать беспорядок;
  • нельзя обижать птиц;
  • нельзя причинять зло людям;
  • нельзя браниться и ссориться.

Приметы на 5 апреля

  • Теплый день, но ночью случились заморозки – значит, в апреле будет хорошая погода.
  • Если в этот день пить мятный чай, то вся семья будет здоровой в течение года.
  • Если 5 апреля первый весенний гром слышится, а снег еще не сошел – значит, впереди ожидается холодное лето.
  • Если речная волна идет против течения – ожидайте ухудшения погоды и осадков.
  • Ночью 5 апреля видно ясное небо со звездами – утром ожидайте заморозков.

Читайте также, почему католическая Пасха в этом году на месяц раньше.

Также ранее мы публиковали календарь праздников на апрель. В какие дни украинцев ждут дополнительные выходные – читайте в нашей статье.

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