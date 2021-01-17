Прем'єра шоу Маска: найяскравіші моменти першого випуску (відео)

Шоу Маска 1 випуск (фото: прес-служба каналу "Україна")

Найзагадковіше шоу-детектив Маска дивувала глядачів і суддів. 16 січня з 21:00 погляд глядачів був прикутий до восьми учасників шоу, які боротимуться за титул найкращого виконавця, який залишився в масці. Чим запам'ятався перший випуск грандіозного шоу, хто опинився в зоні ризику на викриття і покинув шоу – читайте нижче.

Суть змагання в тому, щоб залишитися єдиним зоряним учасником шоу, який не зніме маску. Такий артист і стане переможцем проєкту.

Судити вокальні дані будуть зоряні детективи проєкту – Настя Каменських, Оля Полякова, Андрій Данилко та DZIDZIO. Але, як з'ясувалося, це не повний список суддів Маски. На сцену в першому ефірі вийшов Буйвол, який назвався майбутнім суддею та поки не розкрив свою особистість.

У першій частині випуску виступили Дракон, Коза, Лисиця і Жабеня. Саме серед них глядачі і зоряні детективи обирали того, хто стане претендентом на викриття. Після голосування ведучий Володимир Остапчук оголосив, що в номінацію потрапляє Коза.

У другій частині костюмами і приголомшливим виконанням легендарних пісень здивували Буйвол, Троянда, Сом і Сонце. Після виступу останнього учасника глядачі й судді знову голосували за того, з кого прагнули зняти маску. У зоні ризику виявилася Роза.

Одним з учасників першого випуску "Маски" є англомовний гість з-за кордону. За словами організаторів – це всесвітньо відома зірка. Хто саме – можна буде дізнатися вже зовсім скоро.

У кінці випуску відкрилося нове голосування, в якому брали участь вже тільки глядачі. За результатами їх вибору, той, хто повинен покинути шоу, знімає маску, розсекречуючи своє обличчя. В 1 випуск в номінацію потрапили Коза і Троянда. Однак Буйвол захотів зняти з себе маску першим, оскільки він є п'ятим суддею шоу Маска. Хто там ховається – дізнаємося в початку другого ефіру.

"Я не просто учасник. Я – п'ятий зоряний детектив шоу Маска. Просто мені потрібно було надіти цей костюм, щоб відчути, як це – бути в ньому. А зараз мені дуже важливо, чи впізнали мене ось там", – заявив Буйвол.

Нагадаємо, що раніше ми показували всіх учасників шоу Маска.

Раніше ми писали, що в мережу злили відео, на якому учасник популярного українського ТВ-шоу танцює на пілоні.