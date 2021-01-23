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Шоу "Маска" розкрила головну інтригу 2 ефіру: хто був під маскою Буйвола

Субота 23 січня 2021 21:36
Шоу "Маска" розкрила головну інтригу 2 ефіру: хто був під маскою Буйвола
Буйвол з шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")
Автор: Lite

Минулої суботи стартувало шоу "Маска", в якому в різних образах беруть участь зірки світової естради, а також українські співаки. Під час першого ефіру повинна була розкритися особистість Кози або Троянди, але їх долю вирішив прийняти Буйвол. Правда, хто знаходиться під маскою обіцяли розповісти наступного тижня. Попри скасування шоу, особистість Буйвола все-таки розкрили.

Телеканал "Україна" розповів глядачам головну інтригу другого випуску шоу "Маска". Під маскою Буйвола виявився Олег Винник - офіційно п'ятий суддя шоу.

Суперечки з приводу того, хто є п'ятим суддею шоу, не вщухали тиждень. Розв'язку глядачі повинні були побачити у другому випуску гіпершоу, але через трагічну пожежу в Харкові та дні жалоби всі розважальні програми 23 січня були скасовані.

Як повідомлялося раніше, у другому епізоді шоу глядачі познайомляться з новою вісімкою неймовірних учасників, які будуть дивувати своїми талантами і образами. Одним з них стане веселий Буряк. Яка зірка могла замаскуватися в такому образі – загадка.

Також у другому випуску проєкту глядачі побачать вражаючі виступи ефектної Бабки, грайливої Крапанки, мужнього Носорога, магічного Мольфара, неймовірно милого Циклопа, розкішної Пави та величного Лева.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як пройшла прем'єра шоу "Маска", а також розповіли про найдивовижніші і найяскравіші моменти ефіру.

Раніше ми писали, що в мережу злили відео, на якому учасник популярного українського ТВ-шоу танці на пілоні.

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