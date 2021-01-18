Брежнєва відверто розповіла про стосунки з Меладзе: з геніями складно!

Віра Брежнєва поділилася історією про шлюб з Меладзе (фото facebook.com.BrezhnevaVera)

Популярна українська співачка Віра Брежнєва поділилася, як вона все-таки прийняла рішення вийти заміж за відомого продюсера Костянтина Меладзе. За її словами, тільки після притирання вона усвідомила, що хоче прожити з ним все життя.

"Під час притирання такої думки не було. З геніями складно. З людьми, які чогось досягли реально складно. До цього моменту у нас є взаєморозуміння та довіра. Через те, що ми рідко бачимося — кожна наша зустріч довгоочікувана. Є про що поговорити", - розповіла зірка під час ефіру на YouTube-каналі Армана Давлетярова.

Брежнєва зазначила, що з чоловіком у них характери дуже різні. Вона запальна, він - спокійний.

"Я більше запальна. У Кості є точка кипіння, якщо його щось довести, то може і кулаком по столу. Я як мудра жінка намагаюся до цього не доводити. Раніше мені складно було заспокоїти себе, а зараз я сама заспокоюю інших", — підкреслила Брежнєва.

Також артистка зізналася, що у її чоловіка є певні табу, які вона тільки з часом зрозуміла і прийняла.

"З віком зрозуміла, що якщо людина не захоче чого-небудь зробити, то вона не зробить. Костя, наприклад, не літає на літаках. Спочатку я була обурена, думала, що це потрібно змінити. Потім зрозуміла, що я не можу це змінити. Мені залишалося або злитися, або прийняти це. Я так і зробила. Щобільше, я почала їздити з ним на машині", - зазначила Брежнєва.

До речі, співачка зізналася, що вона дуже ревнива і краще не давати їй поводячи для цього почуття, щоб "не будити звіра".

Як ми раніше писали, популярна співачка і дружина Костянтина Меладзе Віра Брежнєва вирішила після святкування Нового року зробити визнання перед своїми шанувальниками.