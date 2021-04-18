Ваше життя може круто змінитися: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 19 по 25 квітня

Овен

Будьте мудрими та терплячими у відносинах з колегами. Не відповідайте злом на зло, проявіть щедрість. З 19 по 21 квітня будьте уважні та обережні – вас можуть круто обдурити. В особистих стосунках доведеться постаратися, щоб розпалити колишню пристрасть, але пам'ятайте – все у ваших руках!

Телець

Уникайте будь-яких сварок і конфліктів і постарайтеся по-доброму ставитися до всіх, хто буде до вас звертатися. Постарайтеся перенести всі угоди на інший період – всі домовленості з 19 по 25 квітня виявляться невигідними. А ось навчання найближчими днями буде вдалим і дуже корисним, можна записатися на онлайн-курси чи прочитати книгу, яку давно хотілося.

Близнюки

Астрологи попереджають – хронічні болячки можуть нагадати про себе. І найкраще, що можна зробити – дотримуватися здорового способу життя. У вихідні найкраще відправитися на свіже повітря. А з 23 по 25 квітня можливі фінансові надходження, яких ви зовсім не чекали.

Рак

Деякі представники цього знаку можуть несподівано закрутити службовий роман. Однак не спокушайтеся – продовження цих відносин швидше за все не буде. На роботі намагайтеся не потрапляти під гарячу руку начальства. Вдома стримуйте емоції – можуть бути конфлікти на побутовому ґрунті. Зведіть всі сварки до мінімуму за власною ініціативою.

Лев

Зірки обіцяють привабливу, але дуже ризиковану пропозицію. Приймати її слід тільки в тому випадку, якщо ви будете повністю впевнені в результаті. А ось працювати найближчими днями варто по максимуму, щоб потім дозволити собі відпочити на повну котушку. І саме час починати планувати подорож.

Діва

З'ясування відносин з близькою людиною відкладіть на потім. Найкраще найближчими днями – просто відпочити один від одного. Великі покупки та капіталовкладення робити не рекомендується. А от сидіти вдома не обов'язково, астрологи радять приймати всі пропозиції, які будуть надходити.

Терези

Перед вами буде стояти складний вибір, але ви все зробите правильно. Не потрібно сумніватися у своїх силах. Найближчим часом у вас з'явиться можливість кардинально змінити спосіб життя і навіть всю долю. Стежте за знаками – Всесвіт буде щедро їх роздавати та допомагати своїми підказками.

Скорпіон

У вашому житті можуть з'явитися старі знайомі, про яких ви давно вже забули. Але на жаль, це буде не дуже вчасно. Найближчі дні будуть сприятливими, щоб просувати свої ідеї перед начальством – вони отримають схвалення. Якщо ви дачник – то вирушайте на вихідні за місто. Ви зможете зробити більше і краще, ніж планували.

Стрілець

На цьому тижні вас чекають розчарування і розставання. Поставтеся до всього філософськи й у вашому житті дуже скоро відкриються нові двері. Постарайтеся не давати нікому в борг – можете втратити гроші. Якщо комусь потрібна допомога – допоможіть порадою, а не матеріально.

Козеріг

Період з 22 по 25 квітня стане для вас доленосним. В цей час можете планувати всі важливі справи. Близькі родичі можуть засмутити – будьте до цього готові. За підтримкою варто звернутися до друзів, до другої половини – вони зможуть знайти слова, від яких ви відчуєте себе набагато краще.

Водолій

Всі переїзди та перельоти відкладіть до кращих днів, і взагалі поїздку – перенесіть. Найкраще проведення часу для вас – вдома, лежачи на дивані з цікавою книгою або за переглядом кінофільмів. Вам потрібен пасивний відпочинок. А ось фізична праця зараз може обернутися травмами або загостренням хронічних захворювань.

Риби

Якщо не хочете зіпсувати стосунки, то передайте кермо влади тому, хто старше і сильніше. А в цей час займіться собою. Жінкам можна оновити гардероб, чоловікам – зайнятися важливими покупками. До речі, зараз ідеальний час для придбання машини або квартири. А ось кредит на такі речі брати небажано.