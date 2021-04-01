Гороскоп на квітень для всіх знаків Зодіаку: які зміни чекають на вас в епіцентрі весни

Гороскоп на квітень 2021 для всіх знаків Зодіаку, підкаже кожному з нас, чого чекати від епіцентру весни в таких важливих життєвих сферах, як кохання, кар'єра, фінанси. Які зміни можуть статися, які небезпеки підстерігають, і які шанси подарує нам цей місяць - читайте в нашому найповнішому гороскопі.

Прогноз на квітень для всіх знаків Зодіаку склала відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцендентом (висхідним знаком).

Овен

Квітень для Овна - відмінний час, щоб вийти з тіні і проявити ініціативу, стати помітним в будь-якому ключі, так само непогано привести себе в форму і зайнятися собою. На перший план вийдуть ваші цілі, до яких ви прагнете, і ви самі. Вогненні енергії будуть змушувати вас стати більш вольовими і витривалими в психоемоційному плані.

"Щоб домогтися свого, вам доведеться проявити силу, наполегливість і рішучість у діях. Працюйте ефективніше і більше, ніж зазвичай. Але проявляйте доброту до оточуючих людей, так як зарозумілість і егоцентризм можуть все зіпсувати", - радить Аріна.

Ваші зусилля матимуть сенс і результат, якщо ви максимально проявите бажання співпрацювати, чарівність, а іскрометне почуття гумору можуть помітно змінити стан справ. Також важливою складовою буде ваш зовнішній вигляд, акуратність.

На думку астролога, у квітні розшириться сфера ділових контактів Овна, можуть зав'язатися корисні знайомства та нові клієнти, нові друзі, нова інформація і справи пов'язані з громадськими організаціями, клубами і покровителями.

При цьому експерт попереджає, що можуть бути труднощі і конфлікти зі старшими і начальством, боротьба за популярність, успіх і соціальне становище. Крім цього варто виключити небезпечні розваги і будь-який ризик - ймовірні травми і ДТП.

Телець

У квітні у Тельця з'являться можливості для підвищення доходів, внаслідок професійного зростання, спекулятивних дій в бізнесі або кар'єрного росту. Або ж буде фінансова допомога від батьків, допомога з боку, подарунки та можливість отримати вигоду від впливових людей або начальства. Особливо добре піде тіньовий бізнес, медицина, сфери, пов'язані з морем і водою, живністю, доходи від творчості.

А ось у сфері особистих стосунків можливі цікаві сюрпризи. Романтичні захоплення можуть бути таємними, участь у трикутниках, чи надумана любов, яка присутня лише у вашій голові.

Вірогідні любовні взаємини з минулого, особливо ті, в яких постраждали ви. Непередбачувані розв'язки любовних історій. Інформація, яку ви отримаєте в цьому місяці, може містити тонкі натяки або прихований сенс, зрозумілий лише вам.

"На перший план виступлять ваша інтуїція, підсвідомість і мрії, які допоможуть розібратися в заплутаних ситуаціях. Можливі таємні поїздки та контакти з незнайомими людьми", - розповіла астролог.

Вона попередила, що у квітні у Тельця можуть бути неприємності та негативні звістки. Вимушені переїзди, судові розгляди, несвобода вибору, хтось спробує підпорядкувати собі вашу волю, поставити вас перед якимось вибором, так само є вказівка на хворобу когось з родичів, залежність від інших людей і обмежені ініціативи.

Близнюки

Експерт звертає увагу, що Близнюкам у квітні можуть допомогти досягти поставлених цілей і здійснити задумане друзі, заступники або спонсори.

Також очікується успіх у справах, пов'язаних зі спадщиною, громадськими організаціями, акціонерними товариствами, клубами, політикою, IT-сферою, крупним бізнесом і зовнішньою торгівлею, ЗМІ, справами, пов'язаними з іноземними партнерами

"Цей місяць вирізняється підвищеною активністю. Ви станете більш заповзятливим, ініціативним і рішучим. Буде багато розмов з майбутніми партнерами по проектам, створяться нові колаборації, будуть обговорюватися плани та стратегії", - розповіла астролог.

Фахівець рекомендує представникам цього знаку Зодіаку сміливо братися за будь-які справи, що їх зацікавили, і не боятися брати на себе зобов'язання і підвищену відповідальність.

"У вас прокинеться дух боротьби та суперництва, що дасть позитивні результати у змаганнях, спорті, тендерах, участі в будь-яких заходах, судових розглядах", - зазначила Аріна.

Однак при цьому Близнюкам у квітні потрібно бути акуратними з фінансовими інвестиціями та маніпуляціями - ймовірні матеріальні збитки або неочікувані втрати внаслідок пограбувань, хвороб, ДТП або інших несподіваних неприємних ситуацій.

Рак

У квітні у Раків настане сприятливий час для далеких подорожей, відпочинку далеко від дому, відокремленої роботи на природі, оздоровчих поїздок, лікування.

Так само вас чекає натхнення і творчий успіх, духовне зростання, можуть снитися віщі сновидіння, які підкажуть вам, як вчинити в тій чи іншій ситуації.

"В плані особистих і партнерських відносин можуть бути труднощі. Уникайте конфліктів з начальством, партнерами по бізнесу, родичами, публічних скандалів. Ви можете емоційно гостро реагувати на ситуації, проявляти нетерпимість і бути схильні до розриву відносин, навпаки, проявіть витримку, терпіння і до кінця місяця вже відчуєте, як змінилася ситуація - знову прокинуться теплі почуття до близької людини, відносини зміцняться і вийдуть на новий рівень", - попередила астролог, і повідомила, що результат конфліктів може бути сумним - партнери, інвестори, клієнти або партнер по шлюбу розірве з вами всі домовленості та відносини

А ось фінансова сфера життя, навпаки, буде досить продуктивною та активною в цьому місяці. Ви зможете проявити своє вміння розгледіти вигоду в проєкті, людині, компанії, вміло розпорядитися кредитними коштами, швидко пустити в оборот інвестиції та отримати чималий прибуток, а також виграти грант під свій проєкт, знайти інвестора. Відмінний час для початку власного бізнесу.

Лев

Астролог вважає, що для королівських Левів у квітні створюється "королівська комбінація", яка сприятиме успіху через відносини, партнерство особисте і бізнесове, взаємодію з іншими людьми.

"Розширення можливостей і перспектив буде пов'язано з колаборацією, творчим спілкуванням, подорожами з вашою людиною. Також є ймовірність укласти шлюб з іноземцем, людиною здалеку, спортсменом, юристом, людиною високого рівня фінансового або популярною. Сприятливий час для виявлення і укладення перспективних домовленостей, умовностей, контрактів, розподілу ролей і відповідальності", - прогнозує Аріна Артуровна.

Особливо яскравими сферами для Лева стануть юриспруденція, просування свого бренду, маркетинг, закордонні справи і фірми, ЗМІ, сфера освіти.

"Якщо ви ведете наукову, письменницьку або дослідницьку діяльність, то швидше за все в цьому місяці ви отримаєте вельми позитивні фідбеки і плоди своєї роботи. Будь-які судові процеси будуть проходити легше і під "захистом". В цілому ви будете сповнені почуття справедливості, прагнення до духовного зростання, мистецтва, туризму, освіти і підвищення своєї кваліфікації", - розповідає астролог.

Не обійдеться і без подолання перешкод. Так, можуть бути труднощі з колективом, підлеглими або домашнім персоналом: конфлікти, інтриги, обмани, крадіжки, безвідповідальні працівники, ротація кадрів.

"Потрібно проявити максимальну концентрацію і водночас гнучкість, щоб зберегти цінні кадри, контролювати безвідповідальність співробітників, чітко керувати усіма операційними процесами. Якщо ви найманий працівник, то можуть бути вимушені і не зовсім сприятливі відрядження, де варто проявити обережність. Крім того приділіть уваги своїм рідним і близьким родичам, можливо ваша допомога комусь знадобиться через погане самопочуття останніх", - додала експерт.

Діва

У квітні Діви можуть мати певне напруження, доведеться щось долати і за щось боротися. Ви можете бути втягнуті у фінансові проблеми, як свої, так і чужі.

"Вирішуючи їх (проблеми - Ред.), ви зможете отримати більший прибуток, але і збиток, залежно від продуманості ваших дій. З бездумним ризиком і азартом варто почекати, оскільки можуть бути матеріальні втрати внаслідок швидких і небезпечних дій", - радить астролог.

Робота в цьому місяці буде приносити доходи, задоволення і насолоду процесом. Якщо ви в пошуку, то це відмінний час для працевлаштування. Буде можливість підвищення в посаді, організувати власне підприємство, бізнес, вирішити проблеми з допомогою впливових людей і вищих інстанцій. В цілому місяць підходить для реалізації бюрократичних і меркантильних планів.

"Ваша працелюбність, організаторські і адміністративні здібності допоможуть вам у досягненні відповідного становища. А у квітні у вас з'явиться такий шанс підвищити свій статус, рівень життя і коло спілкування, в якому ви обертаєтеся", - додала Аріна Артуровна.

В цьому місяці підвищиться сексуальний потенціал Дів, тому може захотітися спробувати щось нове і випробувати сильні відчуття. Світські контакти, романтичні захоплення і сексуальні відносини стануть особливо активними. Такі контакти можуть збільшити ваші доходи і поліпшити соціальний статус.

Також астролог рекомендує особливо уважно поставитися до свого здоров'я та здоров'я дітей, позаяк можуть бути хвороби і травми через ризикові види спорту, змагання, спортивні ігри.

Терези

На думку астролога, для Терезів на перший план у квітні вийде партнерство - ділове і особисте. Вона вважає, що в цьому місяці варто задуматися, а чи той партнер поруч з вами?

"Як впливає партнер на вас: сприяє просуванню або навпаки, обмежує і тому ви деградуєте. Чи підвищився ваш статус і фінансове становище завдяки такій співпраці або союзу?! В цілому ви будете налаштовані на дискусії і обговорення цих питань і подальших планів розвитку", - пише Аріна Артуровна.

У цьому місяці вам будуть надані можливості укласти нові вигідні контракти, розширити клієнтську базу, провести рекламні компанії і домогтися тих умов, які потрібні вам. Сміливо рекламуйте свої товари і послуги або знайдіть спеціаліста з просування. Можливо для свого просування, вам знадобиться підвищити свій професійний рівень за допомогою навчання або вивчити іноземну мову.

У сфері кохання вас теж чекають зміни. Самотні Терези можуть закохатися або ж існуючі відносини заграють новими фарбами. Вам буде супроводжувати успіх в коханні і шлюбі, будь-яких розвагах, конкурсах, творчості, консультаціях, всіх справах, пов'язаних з дітьми. Також можуть бути несподівані подарунки та сюрпризи. Сприятливий час, щоб відправитися в подорож зі своїм партнером.

"Постарайтеся не нагнітати обстановку вдома і не сперечатися зі своїми родичами та батьками. У цьому місяці краще не робити ніяких маніпуляцій з нерухомістю, оскільки можуть бути суперечливі, конфліктні ситуації, пов'язані з розподілом майна, купівлею та орендою", - додала астролог.

Скорпіон

У квітні ваша планета Марс буде в екзальтації, тому ви відчуєте прилив сил і бажання реалізовувати свої плани. Це може бути досить напружений період, але дуже продуктивний і з розумінням вигоди, оскільки ваше просування завжди йде через ризики і кризи.

"Будуть надані можливості, щоб розв'язати фінансові питання, наприклад, наданий кредит, допомогу в борг зі сторони, залишений спадок. Так само сприятливо будуть вирішуватися питання з нерухомістю, безпекою та ремонтними роботами", - пише астролог.

А от робочі процеси, підлеглі, домашній персонал і ваші годованці можуть добряче попсувати Скорпіону нерви. На перший план виступлять графіки роботи, рішення задач і виконання обов'язків, пов'язаних з вашою роботою, колегами або службовцями. Можуть бути неприємні звістки або завищені очікування з приводу вашої професійної діяльності, також інтриги або знервована обстановка в колективі. Будьте уважні при будь-яких оформленнях паперів.

"Ваша сексуальність і чарівність зросте, як і кількість ваших партнерів, але будьте розбірливі у знайомствах, позаяк можуть бути несподівані наслідки. Цей період сприятливий для збору інформації про здоров'я і фізичну форму, якщо вас щось турбує, добре пройти обстеження і консультації фахівців. Крім того, час сприятливий для проведення хірургічних операцій і лікування хвороб", - прогнозує Аріна Артуровна.

Стілець

У квітні Стрільцеві доведеться брати відповідальність за себе та інших людей, щоб побудувати довгострокове партнерство в будь-якій сфері.

"Це час для оформлення договорів, контрактів, переговорів, продуктивного спілкування, отримання юридичних або інших консультаційних послуг. Активізація партнерів, клієнтів і конкурентів (ворогів)", - пише астролог.

У фінансовій сфері потрібно бути пильним, так як можуть бути нераціональні вкладення коштів, невдалі спекуляції, надмірні витрати на дітей, розваги. Також втрати від ігор на біржі, азартних ігор, казино і т. д. Протягом місяця ваша команда може принести короткостроковий прибуток.

Сприятливо будуть проходити всіляке навчання, цікаві нетворкінги, відвідування курсів, виставок, театрів, справи, пов'язані з дітьми, їх навчанням, спортом, іграми, розвагами. Може виникнути інтерес до чого-небудь або поява нового хобі.

"При правильному розподілі ролей і спілкуванні, вам буде щастити в питаннях кохання і шлюбу. Можливо, ви відчуєте щось особливе, що раніше не вдавалося", - додала Аріна Артуровна.

Козерог

Швидше за все, у квітні, вас торкнуться справи вдома, здоров'я, роботи, сім'ї, дітей, батьків і нерухомості. Приділіть більше уваги батькам і родичам, оскільки можуть бути конфліктні ситуації з батьком, родиною.

"Можливі звістки, що стосуються членів родини або інформація від батьків, які можуть дати якісь дрібні доручення або попросити про допомогу. Поїздки, що стосуються нерухомості, або ви вирішите відвідати родичів", - прогнозує астролог.

Не виключено, що з якихось причин вам доведеться попрацювати вдома. Якщо ви давно планували переїхати, то цей період підходить для пошуку варіантів. Це час сприятливий для наведення довідок в архівах, оформлення документів, пов'язаних із земельними ділянками, акціями, нерухомістю, сільським господарством, садівництвом, питаннями оренди.

У квітні у Козерога можуть виникнути труднощі в колективі, напружена атмосфера. У керівників може відбутися конфлікт з підлеглими через їх безвідповідальність або низький професійний рівень.

"Потрібно проявити максимальну концентрацію і водночас гнучкість, щоб з одного боку - уникнути неточних або двозначних вказівок, а з іншого - не створювати конфліктну ситуацію", - радить Аріна.

У найманих працівників можуть виникнути проблеми з керівництвом і бажання звільнитися. Щоб цього уникнути, проявіть в ці більше енергії і ентузіазму в роботі, і це добре, оскільки вас чекає безліч справ.

"Побережіть себе в цьому місяці, позаяк погане самопочуття може піднести неприємні сюрпризи, дадуть про себе знати хронічні хвороби. Гарний час для зачаття та планування сім'ї", - додала астролог.

Водолій

Експерт вважає, що у квітні Водолію забезпечений успіх, популярність і симпатії до протилежної статі. Це може бути пов'язано з дітьми, організацією свят, публічними виступами, презентаціями, викладанням і навчанням, іграми, розвагами та спортом.

"За допомогою своєї активності і ініціативності ви зможете завоювати увагу цільової аудиторії. У цей період успішно будуть проходити будь-які захоплення, просування своєї творчості, фінансові спекуляції, любовні історії. Ваші діти можуть порадувати вас своїми успіхами і досягненнями. Можливі виграші та подарунки", - прогнозує Аріна Артуровна.

- Дуже сприятливий час для ЗМІ, піар-статей та інших інтелектуальних професій, а також для комерції та посередницької діяльності. Продуктивно будуть проходити зустрічі з потрібними людьми, різного роду переговори. Добре для здачі іспитів або заліків, захисту дипломів і проектів, а також для поїздок робочого характеру.

При цьому слід бути акуратніше, так як багатьох не порадує ваш успіх і досягнення.

"У цьому місяці ви можете зіткнутися із заздрістю близьких, обманом чи шахрайством родичів, друзів і просто стороннім хейтом в соціальних мережах. Остерігайтеся інтриг, пліток, стороннього інформаційного сміття і дезінформаціїї. Приділіть час своєму автомобілю, пройдіть ТО, так як вірогідні поломки автомобіля та ДТП", - додала астролог.

Риби

Астролог вважає, що можливі несприятливі зміни в справах і зриви планів, тому непогано мати запасний варіант. Можуть бути несподівані витрати і фінансові втрати, особливо стосуються сфери друзів, політики, громадської діяльності, онлайн-проектів, IT, спонсорства та заступництва впливових людей. Також імовірні погіршення умов роботи, і вам доведеться пристосовуватися і терпляче чекати, коли ситуація стане більш сприятливою. Можливо, вас відправлять у відпустку або працювати на дому.

"Якщо ви давно планували переїзд, то настав час здійснити його. Це може бути навіть інша країна або місто. Вдома буде сприятлива атмосфера, творче натхнення і комфортні умови. Зосередьтеся на домашніх справах. Ви - гарний господар і сім'янин, ощадливий і практичний. Буде можливість встановити теплі стосунки з батьком, тещею або свекрухою. І все це - завдяки вашій особистій ініціативі та діяльності", - пише Аріна Артуровна.

Якщо ви ще не зустріли свою споріднену душу, астролог радить придивитися до тих, хто поруч. Не виключено, що серед колег і старих знайомих є людина, яка давно до вас небайдужа, також це може статися в поїздці або при навчанні.

"В цьому місяці буде можливість офіційно оформити тривалі стосунки, укласти шлюб, в основі якого лежить любов і дружба. Відмінний час, щоб побалувати себе лікувальним відпочинком, з'їздити в санаторій або переїхати жити на дачу", - резюмувала експерт.