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Глоба назвав знаки Зодіаку, яких зовсім скоро чекають важливі зміни

Новость на русском → Середа 14 квітня 2021 06:00
Глоба назвав знаки Зодіаку, яких зовсім скоро чекають важливі зміни Фото: Гороскоп на квітень 2021 (facebook.com/NYPost)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на квітень 2021 від Павла Глоби розповість про знаки Зодіаку, які чекають істотні зміни до кінця поточного тижня. Кому особливо усміхнеться удача в середині квітня - читайте далі в нашому матеріалі.

Про це пише megagoroskop.

Овен

Цей тиждень буде максимально сприятливим для Овна. Душевна рівновага настане як у кар'єрі, так і в особистому житті. А ось самотнім Овнам в кінці тижня особливо пощастить у коханні. Астрологи кажуть, що легке спілкування в соціальних мережах може привести до побачення. Сімейним Овнам слід частіше прислухатися до своєї другої половинки.

Телець

Саме у Тельця цей тиждень буде найбільш насичений подіями. Павло Глоба каже, що вас чекає успіх на роботі і в особистому житті. Той, у кого Телець вже давно і таємно закоханий, нарешті зверне на нього свою увагу, а сімейні представники знаку чекає романтика на вихідних. На роботі саме Тельця виділить начальник серед інших підлеглих і похвалить його за заслуги.

Козеріг

Козерогам середина тижня відкриє нові можливості в коханні. Одинакам пощастить зустрітися з людиною, яка заволодіє їх увагою і почуттями. Удача не буде залишати Козерогів у роботі на цьому тижні, якщо вони на славу потрудяться. І вже до четверга їх заслуги оцінить начальство. Почніть день з підбадьорливої чашечки кави, і все піде на лад!

Раніше астрологи розповіли про знаки Зодіаку, яким сильно пощастить у травні 2021 з грошима.

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