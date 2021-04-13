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Травень 2021 обдарує ці знаки Зодіаку щастям і грошима: обраних лише четверо!

Новость на русском → Вівторок 13 квітня 2021 06:00
Травень 2021 обдарує ці знаки Зодіаку щастям і грошима: обраних лише четверо! Фото: Гороскоп на травень 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на травень 2021 розповість про знаки Зодіаку, яким пощастить більше всіх в останній місяць весни. Астрологи кажуть, що перед деякими з нас відчиниться багато дверей, а успіх прийде звідки не чекали. Кого накриє удачею у травні - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це пише Joy-Pup.

Близнюки

Перед вами у травні відкриються широкі професійні можливості. Місяць буде успішним, як для пошуку нової роботи, так і для сфери діяльності взагалі, якщо ви замислюєтеся про це. При цьому вас буде переслідувати підвищена нервозність і дратівливість і доведеться справлятися з внутрішньою напругою.

Рак

У травні Раки будуть пожинати плоди всіх докладених зусиль раніше. Вас буде супроводжувати удача і везіння у багатьох справах. Але пам'ятайте - надмірний оптимізм і ейфорія можуть тільки нашкодити. Ви позбудетеся від ряду проблем зі здоров'ям і на роботі. Крім того, в травні покращаться відносини з братами і сестрами.

Терези

Для Терезів травень розпочнеться дуже енергійно, і везіння вас буде чекати і в роботі і в любові. У відносинах все складеться вдало, принаймні до середини місяця, потім можуть виникати конфлікти і непорозуміння. В період з 4 по 19 травня у вас будуть великі кар'єрні можливості. Крім того у травні вас буде супроводжувати фінансова удача - може з'явитися додаткове джерело доходу.

Козеріг

У травні астрологи радять Козерогові зосередитися на роботі - це оптимальний момент, щоб поборотися за крісло керівника. Однак експерти підкреслюють, що ця боротьба не повинна включати інтриги і змови в колективі. Також хороший час, щоб подумати про власну справу.

Раніше ми писали, що Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, які цієї весни просто приречені на успіх.

А ось відомий астролог розповіла, яким знакам Зодіаку в квітні загрожує небезпека.

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