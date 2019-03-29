У вузьких джинсах і скаутській краватці: Кейт Міддлтон в практичному образі відвідала скаутів

37-річна Кейт Міддлтон після невеликої перерви повернулася до своїх обов'язків. Тепер її участі вимагав новий проект від Асоціації скаутів в Гілвелл-парку, який, до речі, в 2019-му році відзначить своє 100-річчя. Як відомо, тут розташовується кілька навчальних центрів і простір для найрізноманітніших видів діяльності. Скаутам пропонується безліч активностей і розваг на будь-який смак: від стрільби з лука до побудови куренів. В цей раз герцогиня Кембриджська вирушила в штаб-квартиру скаутів, щоб обговорити деталі нової програми для 4 - та 5-річних дітей, а також взяти участь у різних заходах на свіжому повітрі. Тому вбрання Кейт вибрала відповідне – максимально просте, практичне і таке, що не обмежує рухів.

Кейт Міддлтон в таборі для скаутів (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Головні складові образу дружини принца Вільяма: вільний светр з горлом бордового відтінку від J. Crew, вузькі чорні джинси, що підкреслили її стрункість, і черевики зі шнурівкою на невеликому каблуці від See by Chloe.

До речі, з допомогою останніх герцогиня знову продемонструвала свою любов до повторно надітих речей. У цьому ж взутті вона з'являлася на благодійному заході в саду короля Генріха в Іслінгтоні, яке відбулося відразу після її дня народження.

Кейт Міддлтон в таборі для скаутів (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Зверху Кейт накинула жакет кольору хакі з накладними кишенями. З прикрас залишила тільки обручку, яку не знімає ніколи, і невеликі сережки-кільця. Виділялася і ще одна яскрава деталь лука герцогині – скаутська триколірна краватка, яку носять усі члени організації.

Візит, хоч і мав офіційний характер, але Кейт разом з дітьми брала участь в ряді активностей. У тому числі різних командних іграх та будівництві човна. Тому герцогиня, яка, до речі, також в дитинстві була скаутом, веселилася від душі. Кейт встигла приділити увагу спілкуванню з юними членами організації, із задоволенням їм підігравала, розглядала значки, приймала подарунки і навіть посадила саджанець дуба.

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