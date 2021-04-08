В Україні настане сезон дощів та весняних гроз: синоптики оновили прогноз на квітень

Погода в Україні принесе багато опадів у найближчі два тижні, а в середині квітня ми почуємо перші гуркоти грому, коли прийдуть весняні грози. Але в наступні кілька днів буде тепло і сухо.

Прогнозом погоди на наступні два тижні поділилися з нами синоптики Gismeteo і Accuweather .

Так, у найближчі кілька днів завдяки антициклону нас чекає сонячна і напрочуд тепла погода, коли на термометрах ми побачимо +20 і навіть вище.

Підвищення "градусів" розпочнеться вже з п'ятниці, 9 квітня, і критичних знижень вже не буде. У цілому температура до 20-х чисел місяця буде на значеннях +13+21, з невеликим зниженням 14-15 квітня до +10-ти.

Але з 13-15 квітня очікується циклонічна активність. В країну прийде атмосферний фронт з дощами і навіть грозами на Півночі і Заході. Дощова погода - найбільше опадів в західних областях, менше в східних і південних - буде триматися до 20-х чисел квітня.

Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Харкова, Львова та Одеси.

Скріншот: Погода в Україні прогноз на 2 тижні (gismeteo.ua)

А ось синоптики ресурсу Accuweather у прогнозі на місяць не бачать великої кількості опадів, але в цілому останні дві третини квітня обіцяють бути помірно теплими. Принаймні, такий висновок можна зробити за прогнозом на місяць для Києва.

Скріншот: Погода в Києві, прогноз на місяць (accuweather.com)