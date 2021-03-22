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В Україну мчить мокрий сніг та вітер: яким областям не пощастить

Новость на русском → Понеділок 22 березня 2021 13:45
В Україну мчить мокрий сніг та вітер: яким областям не пощастить Синоптик розповіла про погоду на 23 березня (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні 23 березня знову не порадує громадян. Практично на всій території країни йтиме мокрий сніг, а також подує сильний вітер.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"23 березня, у Всесвітній день метеоролога, в Україні утримається волога погода. У більшості областей випаде і пролетить сніг, мокрий сніг. Хіба що Південь утримається від істотних опадів, лише в Криму та Приазов'ї можливий невеликий дощ", - попередила експерт.

Діденко повідомила, що вітер додасть до вогкості і холодного повітря свій синоптичний дискомфорт. Він буде поривчастим, часом до сильного, північного напрямку.

Температура повітря найближчої вночі становитиме 0-5 морозу, завтра вдень очікується від +1 до +5 градусів, в Криму та на Закарпатті + 4 + 8 градусів.

У Києві також 23 березня прогнозується мокрий сніг.

"В Києві Всесвітній день метеоролога буде вітряним, прохолодним і з періодичним невеликим снігом. Вночі -3 ... -5 градусів, завтра вдень 2 + 4 градуси. Вітер з півночі, поривчастий, до сильного", - повідомила синоптик.

Раніше ми публікували прогноз погоди на період з 22 по 25 березня. Наступного тижня погода в Україні знову погіршиться після потепління на вихідних.

До цього ми писали про те, що синоптики повідомили про потепління наприкінці березня.

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