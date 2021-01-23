Затягне дощами з штормовим вітром: в Україну йде хвиля негоди

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні скоро зміниться з приходом нового циклону. Він принесе дощі, пориви вітру, але разом з тим і потепління. Погода зіпсується вже в неділю, 24 січня, а субота 23-го буде сонячною з помірною хмарністю.

Прогнозом погоди на вихідні поділилися з нами синоптики Українського гідрометцентру.

23 січня синоптики обіцяють ясний день, але вітер може бути сильним - швидкість 7-12 метрів на секунду. На Заході і Півдні очікуються великі "плюси" вдень - від +7 до +11 градусів, а в Криму до +13. В інших областях вдень +2+5 тепла. Вночі по країні від -1 до +4 градусів.

В Києві сьогодні буде +2+4, вночі 0... -2, сильний вітер, але без опадів.

Погода в Україні 23 січня (скрін: meteo.gov.ua)

24 січня температура вирівняється майже по всій країні, але при цьому на Заході і Півдні похолодає. Очікується від +4 до +8 вдень, на Півдні трохи вище - від +7 до +10 градусів. Вночі +1+6 за Цельсієм. Вітер буде сильним - від 7 до 12 метрів в секунду.

Циклон принесе дощі, хоч і невеликі. Найменша ймовірність опадів - на Сході.

У Києві в неділю дощ, температура +5+7 вдень, вночі +2+4 градуси, сильний вітер.

Погода в Україні 24 січня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики в прогнозі до кінця січня попередили про повернення морозів в Україну.

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