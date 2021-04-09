В Україну повертається тепло та сонце: де очікується підвищення температури повітря

Погода в Україні у п'ятницю, 9 квітня, порадує жителів більшості областей країни. Опади не прогнозуються, а нічні морози зміняться різким підвищенням температури повітря.

В яких областях України потеплішає, розповіли на сайті Українського гідрометцентру.

На сході країни без істотних опадів, невелика хмарність. Вночі очікується від -2 до 0 градусів, вдень прогріється до +8 +10 градусів, у Дніпрі до +11 градусів.

У південних областях без опадів, можлива невелика хмарність. Вночі від 0 до +2 градусів, удень повітря прогріється до +9 +12 градусів. У Криму сухо, опади не прогнозуються. Вночі 0 +2 градуси, вдень +9 +11 градусів.

На півночі країни без опадів, очікується ясна та суха погода. Уночі буде невеликий мороз, до -2 градусів, денна температура становитиме +8 +10 градусів.

В західних областях опади не прогнозуються, можлива невелика хмарність. Нічна температура коливатиметься в межах від 0 до -3 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +8 +11 градусів.

В центральній частині країни без опадів, але хмарно. Вночі від 0 до -3 градусів, вдень очікується до +8 +11 градусів.

У Києві 9 квітня синоптики обіцяють суху та сонячну погоду. Нічна температура складе від 0 до -2 градусів, вдень потеплішає до +9 +11 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 9 квітня

В суботу потепління охопить всі регіони України синоптики прогнозують підвищення температури у всіх областях. У західних областях місцями очікується до +15 +17 градусів, в центрі та на півдні від +11 до +15 градусів, на сході та півночі до +13 +15 градусів.

В Києві 10 квітня буде сухо і сонячно, можливо невелике посилення вітру. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень прогріється до +12 +14 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 10 квітня