В Україну суне похолодання: синоптики поділились свіжим прогнозом

Погода в Україні цього тижня буде холодною, вологою і вітряною. Похолодання слід очікувати з середи, а ось вівторок 16 березня буде теплим на значній территорії країни.

Прогнозом погоди з нами поділилися синоптики Наталка Діденко і Gismeteo .

За словами Діденко, у вівторок західна та південна частини України будуть під впливом циклону Marius. Це зумовить опади - здебільшого дощі, а на Заході з мокрим снігом.

Решта території України 16-го березня належатиме області підвищеного атмосферного тиску. Тому на Півночі, Сході і в центрі завтра без істотних опадів.

Вітер завтра буде рвучкий і некомфортний.

Температура повітря протягом дня у більшості областей досить висока - від +4 до +10 градусів, а на Півдні до +12 градусів. У західних областях буде холодно, лише +1+4 градуси.

У Києві вівторок буде теплим, +7+9 градусів. Хмарно, проте без істотних опадів. Південно-східний вітер буде з поривами 7-11 метрів за секунду.

"Загалом, тиждень в Україні буде холоднуватим, вологим та вітряним", - додала синоптик.

А ось ресурс Gismeteo поділився прогнозом для Києва на два тижні. Судячи з нього, більш суттєве тепло прийде орієнтовно 23-24 березня. А весь тиждень з 17 по 21 число буде прохолодним і мокрим.

Погода в Києві (скрін: gismeteo.ua)