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Мерзенний холод, заморозки і суцільні дощі: синоптики шокували прогнозом до кінця квітня

Новость на русском → Середа 21 квітня 2021 06:30
Мерзенний холод, заморозки і суцільні дощі: синоптики шокували прогнозом до кінця квітня Колаж РБК-Україна: Погода в Україні
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні буде холодною до кінця квітня, можливі нічні заморозки, а дощі очікуються майже щодня.

Про це нам розповіли синоптики ресурсів Gismeteo, Accuweather, Meteoprog.

Так, за даними ресурсу Gismeteo, до кінця квітня нас чекають температурні гойдалки, але в основному погода буде холодною з великою кількістю опадів.

У найближчій перспективі очікується досить теплий день у четвер, 23 квітня, а з 24 по 28 число буде холодно, на Заході і Півночі можливі нічні заморозки. Але 29-30 квітня температура трохи підвищиться.

Дощі, місцями з грозами, будуть майже щодня.

Нижче дивіться прогноз погоди до кінця квітня для Києва, Львова, Харкова, Одеси.

Мерзенний холод, заморозки і суцільні дощі: синоптики шокували прогнозом до кінця квітняМерзенний холод, заморозки і суцільні дощі: синоптики шокували прогнозом до кінця квітняМерзенний холод, заморозки і суцільні дощі: синоптики шокували прогнозом до кінця квітняМерзенний холод, заморозки і суцільні дощі: синоптики шокували прогнозом до кінця квітня
Прогноз погоди в Україні на 10 днів (gismeteo.ua)

Синоптики Accuweather також прогнозують, що погода до кінця квітня буде холодною, але опадів за їхніми даними буде помірно. Принаймні такий прогноз вони дали для Києва.

Мерзенний холод, заморозки і суцільні дощі: синоптики шокували прогнозом до кінця квітня

Погода в Києві до кінця квітня (accuweather.com)

Ресурс Meteoprog також прогнозує Києву холоди до кінця другого місяця весни. Але в останні дні квітня може прийти потепління. Спад температури до +9+10 вдень буде з 23 по 27 число.

Мерзенний холод, заморозки і суцільні дощі: синоптики шокували прогнозом до кінця квітня

Погода в Києві до кінця квітня (meteoprog.ua)

Раніше синоптики також розповіли, що погода в Україні буде холодною на Великдень та травневі свята.

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