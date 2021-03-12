Зима триває: синоптики попередили про сильні погодні гойдалки

Погода в Україні найближчими днями знову буде нестабільною. У четвер країну накриє морозами, снігопадами та завірюхами, а на вихідних знову очікується потепління. Але середина березня не сильно порадує теплом і гарною погодою.

На сході України температура повітря в найближчі дві доби буде низькою, вночі до -10 градусів, вдень близько 0 градусів. У п'ятницю регіон накриє сильним снігом з дощем і поривчастим вітром. На вихідних трохи потеплішає й опади відступлять, очікується до +6 +8 градусів. Але з вівторка знову похолодає і піде мокрий сніг. Вночі очікується до -4 градусів, вдень від +1 до +3 градусів.

Карта погоди в Харкові на 10 днів

У південних областях температура повітря плюсова, але синоптики прогнозують сильні дощі. Вночі від +1 до +4 градусів, вдень від +4 до +7 градусів. У п'ятницю, 12 березня, буде йти дощ та очікується сильний вітер зі штормовими поривами.

Карта погоди в Одесі на 10 днів

На півночі в п'ятницю очікується хуртовина і морози до -4 градусів вночі, вдень близько 0 градусів. На вихідних потеплішає до +7 градусів, але буде йти дощ. З понеділка прогнозуються сильні дощі та похолодання вночі до -2 градусів, вдень від +2 до +5 градусів. З 19 березня прийде нова хвиля похолодання і снігопади.

Карта погоди в Чернігові на 10 днів

У західній частині країни в п'ятницю температура стрибне до +8 градусів, але йтиме сильний мокрий сніг з дощем. На вихідних очікується від +7 до +10 градусів вдень, вночі від -1 до +3 градусів. Але увесь наступний тиждень буде з опадами – дощем, мокрим снігом. Після 18 березня знову похолодає до -3 -1 градуса вночі та від +3 до +4 градусів вдень.

Карта погоди у Львові на 10 днів

У Києві найближча доба буде холодною, і синоптики обіцяють сильний мокрий сніг з дощем. На вихідних сухо буде тільки в суботу, в неділю знову піде дощ. Температура вночі становитиме від 0 до +2 градусів, вдень від +6 до +9 градусів. З понеділка столицю почне заливати сильними дощами з мокрим снігом, температура вночі впаде до 0 градусів, вдень до +2 +3 градусів. З 19 березня знову прийдуть морози.

Карта погоди в Києві на 10 днів