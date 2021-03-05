RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україну суне сніжна хмара: які області засипатиме

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні значно зіпсується вже 6 березня. Наталка Діденко прогнозує, що сніг, який вже сьогодні, 5-го березня, почався на Заході, просунеться й в інші області.

Про це синоптик розповіла в свіжому прогнозі на своїй сторінці у Facebook.

За словами Діденко, сніжити почало вже в деяких областях Західної України. А вже завтра, 6 березня, опади просунуться переважно до Центру та Сходу.

"Вдень 6-го березня мокрий сніг та дощ періодично очікуються в східних областях, на Півночі та навколо Карпат", - пише синоптик.

За прогнозом Наталки Діденко, вихідними в Україні буде холодно, вдень +1+6 градусів. Вночі підморожуватиме.

У Києві 6-7 березня також прохолодно, +2+4 градуси, вночі з "мінусом". Буде вітряно, а от серйозних опадів не очікується.

Сніг зараз йде в західних областях (на карті - рожевий колір).

В Україну завітав сніг (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Сніг 6 березня можливий в Карпатах, на Півночі та Сході.

Прогноз погоди в Україні на 6 березня (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Раніше синоптики розповіли, що в середині наступного тижня в Україні очікується похолодання з суттєвими морозами.

Але вже друга декада місяця порадує нас потеплінням, яке буде доволі тривалим, і температура поволі підвищуватиметься.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Погода
Читайте також
Похолодання та сніг з дощем: прогноз погоди на сьогодні
Україну заллє дощами і накриє мокрим снігом: яких областей торкнеться жахлива погода
Прогноз погоди