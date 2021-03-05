В Україну суне сніжна хмара: які області засипатиме

За словами Діденко, сніжити почало вже в деяких областях Західної України. А вже завтра, 6 березня, опади просунуться переважно до Центру та Сходу.

"Вдень 6-го березня мокрий сніг та дощ періодично очікуються в східних областях, на Півночі та навколо Карпат", - пише синоптик.

За прогнозом Наталки Діденко, вихідними в Україні буде холодно, вдень +1+6 градусів. Вночі підморожуватиме.

У Києві 6-7 березня також прохолодно, +2+4 градуси, вночі з "мінусом". Буде вітряно, а от серйозних опадів не очікується.

Сніг зараз йде в західних областях (на карті - рожевий колір).

В Україну завітав сніг (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Сніг 6 березня можливий в Карпатах, на Півночі та Сході.

Прогноз погоди в Україні на 6 березня (скрін: facebook.com/tala.didenko)