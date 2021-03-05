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В Украину движется снежная туча: какие области будет засыпать

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине значительно испортится уже 6 марта. Наталка Диденко прогнозирует, что снег, который уже сегодня, 5-го марта, начался на Западе, продвинется и в другие области.

Об этом синоптик рассказала в свежем прогнозе на своей странице в Facebook.

По словам Диденко, снежить начало уже в некоторых областях Западной Украины. А уже завтра, 6 марта, осадки продвинутся преимущественно к Центру и Востоку.

"Днем 6-го марта мокрый снег и дождь периодически ожидается в восточных областях, на Севере и вокруг Карпат", - пишет синоптик.

По прогнозу Наталки Диденко, на выходных в Украине будет холодно, днем +1+6 градусов. Ночью будет подмораживать.

В Киеве 6-7 марта также прохладно, +2+4 градуса, ночью с "минусом". Будет ветрено, а вот серьезных осадков не ожидается.

Снег сейчас идет в западных областях (на карте - розовый цвет).

В Украину пришел снег (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Снег 6 марта возможен в Карпатах, на Севере и Востоке.

Прогноз погоды в Украине на 6 марта (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Ранее синоптики рассказали, что в середине следующей недели в Украине ожидается похолодание с существенными морозами.

Но уже вторая декада месяца порадует нас потеплением, которое будет достаточно длительным, и температура постепенно будет повышаться.

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