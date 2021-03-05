ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Синоптики розповіли, коли в Україну прийде тепла весна

Новость на русском → П'ятниця 05 березня 2021 06:30
Синоптики розповіли, коли в Україну прийде тепла весна Погода в Україні (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні скоро порадує нас по-справжньому весняним теплом, яке настане вже у другій декаді березня. Поки ж очікується досить прохолодний тиждень.

Прогнозом погоди на найближчі два тижні поділилися з нами синоптики Gismeteo, Аccuweather і Meteoprog.

Згідно з даними Gismeteo, з п'ятниці, 5 березня в країні похолодає до +1+6 градусів вдень, а 9-10 березня і зовсім можуть бути денні морози на Півночі і Сході, навіть вночі до -9 градусів.

Але з 11 березня стовпчики термометрів різко підуть вгору, але при цьому очікується дощова погода. Температура у другій декаді місяця буде триматися на значеннях +6+12 вдень, а на Півдні - до +15 градусів.

Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Харкова, Львова та Одеси.

Синоптики розповіли, коли в Україну прийде тепла веснаСиноптики розповіли, коли в Україну прийде тепла веснаСиноптики розповіли, коли в Україну прийде тепла веснаСиноптики розповіли, коли в Україну прийде тепла весна

Погода в Україні, прогноз на два тижні (gismeteo.ua)

Синоптики ресурсу Аccuweather також прогнозують, що з 10 по 20 березня в Україні буде весняне тепло. Принаймні такий прогноз дали для Києва.

Синоптики розповіли, коли в Україну прийде тепла весна

Погода у Києві, прогноз на березень (accuweather.com)

Такий прогноз дають синоптики Meteoprog. Істотне тепло прийде з 12 березня, але будуть незначні погодні гойдалки.

Синоптики розповіли, коли в Україну прийде тепла весна

Погода у Києві (meteoprog)

Відзначимо, що раніше синоптики прогнозували, що березень буде досить морозним. Тепер же прогноз трохи змінився.

А синоптик Наталка Діденко попередила про похолодання на вихідних.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Погода
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україну завітає мерзенна погода з сильним похолоданням: нові карти
В Україну завітає мерзенна погода з сильним похолоданням: нові карти