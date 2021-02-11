ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Новий циклон принесе штормовий вітер і морози: які області зачепить першими

Новость на русском → Четвер 11 лютого 2021 20:30
Новий циклон принесе штормовий вітер і морози: які області зачепить першими Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні знову готує неприємні сюрпризи у вигляді сильного штормового вітру і різкого зниження температури. У п'ятницю в багатьох областях продовжить йти мокрий сніг.

Яка погода чекає українців у найближчу добу, розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Вона попередила, що холодне повітря почне заходити в Україну із західних областей, а неприємні відчуття буде посилювати штормовий вітер.

"12 лютого північно-західний вітер в Україні буде сильним, штормовим. Посилення вітру відповідно буде посилювати відчуття холоду, знижувати так звану температуру комфорту. Температура повітря завтра почне знижуватися. Спочатку арктичний холод почне затікати на Захід України – очікується вже -12 -14 градусів, на Закарпатті -5 -8 градусів. На Сході ще буде тепло вдень +2 +6 градусів. На Півночі, в більшості центральних областей, а також в Одесі та Миколаєві очікується місцями -4 -10 градусів, місцями до -12 градусів. У Полтавській, Дніпропетровській та Херсонській областях 0-3 градуси. У Запоріжжі та Криму +2 +6 градусів", - попередила Діденко.

Новий циклон принесе штормовий вітер і морози: які області зачепить першимиНовий циклон принесе штормовий вітер і морози: які області зачепить першими

Карти погоди

Сніг та мокрий сніг будуть триматися в більшості областей, а там, де "плюси" – вируватиме дощ.

У Києві Діденко пообіцяла сніг і сильний штормовий вітер.

"У Києві завтра передбачається сніг, вдень він буде слабкіше. Але буде завивати сильний, до штормового, північно-західний вітер. Одягайтеся і закутайтесь! І вночі, і вдень температура повітря буде приблизно однаковою, -9 -12 градусів", - повідомила синоптик і додала, що найближчим часом очікується новий циклон і нова хвиля похолодання.

Новий циклон принесе штормовий вітер і морози: які області зачепить першимиНовий циклон принесе штормовий вітер і морози: які області зачепить першими

Карти погоди

"Далі жвавий Volker залишить межі України, там ще захоче стрибнути до нас ще один середземноморський циклон Wolfram, але потужний північний антициклон Helida нарешті перерве цю серію північних циклонів. І вклиниться між ними потужним арктичним повітрям. До нас йде суттєве похолодання", - спрогнозувала Діденко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали невтішний прогноз на весну в Україні.

А також розповідали про те, що названа дата 30-градусних морозів в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Гідрометцентр Погода
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Ціни на бензин різко зросли: навіть знижки не рятують
Ціни на бензин різко зросли: навіть знижки не рятують