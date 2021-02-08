Україну накриє серія циклонів: синоптики попередили про різку зміну погоди

Погода в Україні буде під впливом серії циклонів, які принесуть перепади температури від майже десятиградусних морозів на Півночі до +15 весняного тепла на Півдні. А ось до вихідних прийдуть морози до -25 градусів.

Про погоду на найближчі дні розповіла Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

"Серія циклонів, які проносяться Україною, сніг, дощ, від сильного морозу на півночі до +15 градусів в Криму, штормовий вітер, ожеледь, хуртовини, ожеледь..." - пише Діденко.

У вівторок, 9 лютого, опадів буде вже менше, але циклони ще будуть задавати погоду в Україні.

"Найближчої ночі опади ще охоплять більшість областей України. А завтра вдень їх найбільша ймовірність - на Сході, у північно-східних областях і в Дніпропетровській області", - додала синоптик.

При цьому опади будуть дуже примхливими. Вони будуть шарами розподілятися з Півночі на Південь. Очікується сніг, за ним - мокрий сніг, крижаний дощ і дощ. Тип опадів буде залежати від температури в регіоні.

А от в горах висока небезпека сходження лавин.

Що стосується температури, то вночі будуть морози від -6 до -13. А вдень 8 лютого очікується "розкидання" температури: на Півночі -5... -9 градусів, на Заході від -1 - до -4, у Чернівецькій області близько нуля, на Закарпатті до +5 градусів. У центральних областях вдень +1...+4 градуси, а на Полтавщині до -2 градусів;

"У східних областях на Луганщині та Донеччині +3... +6 градусів, у Харківській області близько нуля. У південній частині +5... +10, у Криму до +13... +15 градусів!" - додала синоптик.

Крім того очікується сильний поривчастий вітер.

У Києві цієї ночі ще буде сніг, періодично підсипаючи до самого ранку. А от у вівторок, 9-го опади припиняться. На дорогах столиці - ожеледиця. Температура вночі до -10 градусів, вдень очікується -2... -5 градусів.

"Без снігу або дощу не будемо найближчим часом. Звичайно, з паузами, проте на суху сонячну погоду поки розраховувати не варто. А з вихідних в Україну запливе чергова порція серйозних морозів. Буде і -20, і -25 градусів", - резюмувала синоптик.

Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, що буде з погодою в країні у вівторок.

Погода в Україні 9 лютого (скрін: meteo.gov.ua)