В Україні починається потепління, проте опади готують черговий "сюрприз": нові карти погоди

Таким чином, справжнє літнє тепло ще доведеться почекати.

У четвер, 3 червня, на Сході, Півдні та місцями в Центрі України через непрості метеорологічні явища - значні зливи - оголошено I рівень небезпеки. Так, заллє Миколаївську, Херсонську, Одеську, Дніпропетровську, Харківську, Кіровоградську, Полтавську, Донецьку і Луганську області, а також Крим. На решті частини території країни опади не очікуються.

Температура повітря в середньому складе близько +16... +19 градусів у денний час (в західних регіонах буде трохи тепліше, а в південних навпаки - холодніше).

Карта погоди в Україні 3 червня (фото: meteo.gov.ua)

У п'ятницю, 4 червня, ситуація з опадами буде схожа, хіба що з "мокрого" списку можна буде виключити Одеську, Миколаївську і Кіровоградську області - в інших з вище названих пройдуть дощі з грозами.

Стовпчики термометрів покажуть мінімальне підвищення: очікується в середньому по країні близько +18... +20 градусів.

Карта погоди в Україні 4 червня (фото: meteo.gov.ua)

У суботу, 5 червня, на більшій частині України буде сухо, а опади залишаться, як і днем раніше, в Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Полтавській та Харківській областях, а також в Автономній Республіці Крим.

Температура повітря підніметься приблизно ще на градус, і в середньому очікується близько +18... +21 градусів (трохи холодніше буде в Харківській, Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях: від +17 до +19 градусів).

Карта погоди в Україні 5 червня (фото: meteo.gov.ua)

У неділю, 6 червня, ореол опадів зміститься північніше, і грозові дощі прогнозуються тільки в східних регіонах і місцями в Запорізькій області.

Стовпчики термометрів ще підвищаться: буде близько +20... +22 градусів.

Карта погоди в Україні 6 червня (фото: meteo.gov.ua)

А ось в понеділок, 7 червня, температура повітря закріпить попередні показники (але в південних і місцями в західних областях буде доходити до +25 градусів). Правда, опади накриють всю Україну в цей день.

Карта погоди в Україні 7 червня (фото: meteo.gov.ua)