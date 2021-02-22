Синоптики розповіли, які області знову накриє лютими морозами

Погода в Україні принесе чергову порцію морозів у найближчі три дні. Але похолодання до -20 градусів торкнеться не всіх областей. Синоптики розповіли, жителям яких регіонів все ще рано ховати пуховики в шафу.

"Східна частина України, Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина, Дніпро з районами потраплять у відчутні "мінуси", очікується, вдень -5... -12 градусів. А вночі на північному сході навіть місцями до -12... -15 градусів", - повідомляє Наталка Діденко.

А ось Захід і Південь будуть у вівторок найтеплішими. Тут очікується +4... +9 градусів, на Закарпатті до +12 градусів.

На решті території України вдень очікується близько нуля. Уночі буде невеликий мороз, тому калюжі будуть покриватися льодом, а на дорогах можлива ожеледиця.

"Якісь серйозні опади завтра в більшості областей - навряд чи, хіба з хмар буде трохи мряки або мокрого снігу", - додала синоптик.

У вівторок можливі на Сході, північному сході і в Центрі України сильні пориви південно-східного вітру.

"У Києві 23-го лютого протягом дня - близько нуля, без істотних опадів, хоча і буде хмарно. Однак пізно ввечері у вівторок, а потім у середу в столиці - сніг та мокрий сніг. 24-го лютого в Києві короткочасно похолодає. Далі - знову потеплішає", - прогнозує Діденко.

Також вона попередила, що в четвер-п'ятницю на Закарпатті та в прикарпатських областях є ймовірність максимальної температури до +13... +15 градусів.

Синоптики Українського гідрометцентру своєю чергою прогнозують, що морозна погода протримається на північному сході країни в найближчі три дні. До четверга, 25 лютого, холод просунеться в центральні та південні області.

Прогноз погоди в Україні з 23 по 25 лютого (скрін: meteo.gov.ua)