Морози та снігопади: синоптики дали прогноз на робочий тиждень

Погода в Україні з понеділка по п'ятницю істотно зміниться. З середини тижня на сході країни очікуються значні похолодання. При цьому в більшості областей в деякі дні пройдуть опади.

Погода 22 лютого

Робочий тиждень в Україні почнеться з весняної погоди по всій території країни вдень очікується "плюс". Опади можливі лише на сході – в Сумській, Донецькій, Луганській і Харківській областях.

На заході України – до 9 градусів тепла, мінлива хмарність. У Києві +3... +5 градуси.

Погода 23 лютого

Більша частина території України залишиться у впевненій плюсовій зоні – до 12 градусів, без опадів.

На сході України місцями пройде сніг. Найхолодніше буде в Луганській області – до -8... -10 градусів.

У Києві – мінлива хмарність, температура повітря – 0... +2 градуси вище нуля.

Погода 24 лютого

Похолодання до дев'яти градусів морозу, вдень до мінус вісімнадцяти вночі повернеться на схід України, там же очікується невеликий сніг.

В інших областях буде переважно тепло і сонячно. У Закарпатті очікується і зовсім плюс 14 градусів. У Києві хмарно, 0... +2 градуси вище нуля.

Погода 25 лютого

У східних регіонах залишиться мінусова температура, але повернеться сонце.

На заході – до 13 градусів вище нуля, здебільшого ясно і сухо.

У Києві утримається температура повітря +4...+6 градусів, але небо буде похмурим.