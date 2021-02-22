Морози та снігопади: синоптики дали прогноз на робочий тиждень
Погода в Україні з понеділка по п'ятницю істотно зміниться. З середини тижня на сході країни очікуються значні похолодання. При цьому в більшості областей в деякі дні пройдуть опади.
Детальний прогноз опублікували синоптики Укргідрометцентру.
Погода 22 лютого
Робочий тиждень в Україні почнеться з весняної погоди по всій території країни вдень очікується "плюс". Опади можливі лише на сході – в Сумській, Донецькій, Луганській і Харківській областях.
На заході України – до 9 градусів тепла, мінлива хмарність. У Києві +3... +5 градуси.
Погода 23 лютого
Більша частина території України залишиться у впевненій плюсовій зоні – до 12 градусів, без опадів.
На сході України місцями пройде сніг. Найхолодніше буде в Луганській області – до -8... -10 градусів.
У Києві – мінлива хмарність, температура повітря – 0... +2 градуси вище нуля.
Погода 24 лютого
Похолодання до дев'яти градусів морозу, вдень до мінус вісімнадцяти вночі повернеться на схід України, там же очікується невеликий сніг.
В інших областях буде переважно тепло і сонячно. У Закарпатті очікується і зовсім плюс 14 градусів. У Києві хмарно, 0... +2 градуси вище нуля.
Погода 25 лютого
У східних регіонах залишиться мінусова температура, але повернеться сонце.
На заході – до 13 градусів вище нуля, здебільшого ясно і сухо.
У Києві утримається температура повітря +4...+6 градусів, але небо буде похмурим.
Нагадаємо, синоптики розповіли, коли в Україну прийде справжня весна.
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