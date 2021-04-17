Удача буде переслідувати найсміливіших: жіночий гороскоп з 19 по 25 квітня

Гороскоп на квітень обіцяє досить напружений і активний місяць. Можливі несподіванки в області особистих відносин і в плані подорожей. Деяким представникам знаків Зодіаку зірки обіцяють приємні зустрічі та романтичні пригоди.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в найближчий тиждень, з 19 по 25 квітня. Про це пише Assol-club.

Жінка-Овен

Творча жилка проявиться в Овнів у другій половині квітня – і ваші ідеї сподобаються оточуючим. Побалуйте сім'ю і близьких покупками для дому. Наприкінці тижня слідкуйте за своїми справами – можливо доведеться когось рятувати від паніки. Всі важливі рішення відкладіть на наступний тиждень. В особистому житті буде все спокійно, а на вихідних можливо романтичне побачення.

Жінка-Телець

В знак Тільця на цьому тижні входить Сонце і Меркурій. Вони принесуть багато нових завдань, які хоч і здивують, але підуть на користь. Винахідливість, енергійність і доброзичливість будуть на висоті. З'явиться шанс додаткового заробітку, і можливість завести корисних друзів. В особистому житті все буде сприятливо, але на вихідних є ризик зустрічі з людиною, з якою вас пов'язують секрети. Якщо з'явиться колишній коханий – не поспішайте кидатися в обійми.

Жінка-Близнюки

Ваші честолюбні та незвичайні способи розв'язувати повсякденні проблеми отримають високу оцінку. Ваші обіцянки почнуть перевіряти на міцність і не варто боятися конфронтації – захищайте свій успіх і досягнення. З 23 квітня ситуація стабілізується, і ви зможете підвищити свій авторитет. Вихідні проведіть з близькою людиною удвох, а одиноким зірки радять вибратися на прогулянку – зірки обіцяють важливу зустріч.

Жінка-Рак

Вас почнуть обсипати компліментами й варто у них повірити. У роботі можуть виникнути непорозуміння – постарайтеся допомагати людям, які з чимось не справляються. У вас вийде все спростити та організувати. Вихідні присвятіть собі, а не домашнім обов'язкам – вирушайте на приємну прогулянку, візьміть з собою чоловіка або кавалера. Одиноким зірки обіцяють приємні вихідні.

Жінка-Лев

Найближчими днями вам знадобляться три важливі якості - терпіння, наполегливість і спокій. Поведінка деяких людей в вашому оточенні буде дратувати. Не турбуйтеся про чужі справи, займайтеся своєю роботою і постарайтеся не давати нікому порад. Енергію варто витрачати на власні інтереси й не економте на задоволеннях. На вихідних поспілкуйтеся з людиною, яка давно домагається вашої уваги.

Жінка-Діва

На цьому тижні все буде крутитися навколо кар'єри, планів на майбутнє. На роботі будете з'являтися першими, йти почнете останніми. Венера буде сприяти тому, щоб завоювати хорошу репутацію. Не задовольняйтеся словесною похвалою – вимагайте реальних благ і грошей. Любов відступить на другий план до вихідних. Постарайтеся дистанціюватися від робочих завдань і розслабитися в суспільстві близької людини.

Жінка-Терези

Вас чекає дуже гарячий тиждень і багато подій у громадській і професійній сфері. Час буде пролітати дуже швидко, аж голова буде крутитися. Планети будуть підживлювати самі амбітні ідеї та допоможуть вирішити важливі завдання. Нічого не чекайте, сміливо ідіть вперед і боріться за те, що для вас важливо. Несподівано знайдете собі помічника, партнера або спільника. Вихідні обіцяють незвичайну пригоду з близькою людиною. Самотні – отримають пропозицію від цікавого знайомого.

Жінка-Скорпіон

На роботі ви зможете проявити всі свої здібності та отримаєте нові завдання, які будуть виходити за рамки обов'язків. Постарайтеся уникати розмов про гроші – вас будуть схиляти до інвестицій. В особистому житті можливі спокуси, не варто навіть виявляти до них інтерес. А ось на вихідних можете пофліртувати. Слухайте інтуїцію і не звертайте уваги на поради.

Жінка-Стрілець

У найближчий тиждень постарайтеся не ризикувати та уникати вороже налаштованих людей. Вам знадобиться відпочинок, тиша, душевний спокій – тоді ви зможете упорядковувати свої справи. Позбавтеся у своєму житті від усього непотрібного, звільніть місце для нових справ і більш цікавих пропозицій. Бережіть своє здоров'я і не жертвуйте собою. До кінця тижня сили та енергія почнуть накопичуватися, а з 23 квітня зірки обіцяють успіх у коханні.

Жінка-Козоріг

Вас чекає оптимістичний тиждень і позитивний настрій. На роботі можливі розмови про гроші та обсяг обов'язків – складіть план того, що потрібно зробити. Тиждень буде сприятливим для важливих переговорів, вдалих дискусій і бесід по душах. В особистому житті Венера зробить свій вплив – захочеться метаморфоз і змін. Дерзайте – вони будуть вдалими, новий колір волосся підніме настрій. У вихідні відкладіть важливі справи та вирушайте на прогулянку з близькою людиною.

Жінка-Водолій

Ви раптово станете незамінні й доведеться допомагати колегам, а також вирішувати конфлікти та кризові ситуації. У вас є шанс на підвищення, виграш у суперечці та позбавлення від старих неприємностей. Удача буде супроводжувати в найнесподіваніших справах. В особистій сфері може бути розрив, який назрівав уже давно. Постарайтеся взяти паузу і не шукати нових шанувальників відразу.

Жінка-Риби

Вас чекає тихий і спокійний тиждень, але не піддавайтеся ліні та розслабленню, займіться роботою. Планети допоможуть досягти успіху у фінансовій сфері – Меркурій подарує спілкування з людьми, які поділяться досвідом і дадуть натхнення. В особистій сфері варто згадати про існування романтики та розбавити суворі будні приємними витівками. Самотнім можна піти на побачення – навіть з людиною, з якою вас звела професійна діяльність.