Удача будет преследовать самых смелых: женский гороскоп с 19 по 25 апреля

Гороскоп на апрель обещает довольно напряженный и активный месяц. Возможны неожиданности в области личных отношений и в плане путешествий. Некоторым представителям знаков Зодиака звезды сулят приятные встречи и романтические приключения.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, с 19 по 25 апреля. Об этом пишет Assol-club.

Женщина-Овен

Творческая жилка проявится у Овнов во второй половине апреля – и ваши идеи понравятся окружающим. Побалуйте семью и близких покупками для дома. В конце недели следите за своими делами – возможно придется кого-то спасать от паники. Все важные решения отложите на следующую неделю. В личной жизни будет все спокойно, а на выходных возможно романтическое свидание.

Женщина-Телец

В знак Тельца на этой неделе входит Солнце и Меркурий. Они принесут много новых задач, которые хоть и удивят, но пойдут на пользу. Изобретательность, энергичность и доброжелательность будут на высоте. Появится шанс дополнительного заработка, и возможность завести полезных друзей. В личной жизни все будет благоприятно, но на выходных есть риск встречи с человеком, с которым вас связывают секреты. Если объявится бывший возлюбленный – не спешите бросаться в объятия.

Женщина-Близнецы

Ваши честолюбивые и необычные способы решить повседневные проблемы получат высокую оценку. Ваши обещания начнут проверять на прочность и не стоит бояться конфронтации – защищайте свой успех и достижения. С 23 апреля ситуация стабилизируется, и вы сможете повысить свой авторитет. Выходные проведите с близким человеком вдвоем, а одиноким звезды советуют выбраться на прогулку – звезды сулят важную встречу.

Женщина-Рак

Вас начнут осыпать комплиментами и стоит в них поверить. В работе могут возникнуть недоразумения – постарайтесь помогать людям, которые с чем-то не справляются. У вас получится все упростить и организовать. Выходные посвятите себе, а не домашним обязанностям – отправляйтесь на приятную прогулку, возьмите с собой мужа или кавалера. Одиноким звезды сулят приятные выходные.

Женщина-Лев

В ближайшие дни вам пригодятся три важных качества – терпение, настойчивость и спокойствие. Поведение некоторых людей в вашем окружении будет раздражать. Не беспокойтесь о чужих делах, занимайтесь своей работой и постарайтесь не давать никому советов. Энергию стоит тратить на собственные увлечения и не экономьте на удовольствиях. На выходных пообщайтесь с человеком, который давно добивается вашего расположения.

Женщина-Дева

На этой неделе все будет крутиться вокруг карьеры, планов на будущее. На работе будете появляться первыми, уходить начнете – последними. Венера будет способствовать тому, чтобы завоевать хорошую репутацию. Не удовлетворяйтесь словесной похвалой – требуйте реальных благ и денег. Любовь отступит на второй план до выходных. Постарайтесь дистанцироваться от рабочих задач и расслабиться в обществе близкого человека.

Женщина-Весы

Вас ждет очень горячая неделя и много событий в общественной и профессиональной сфере. Время будет пролетать очень быстро, аж голова будет кружиться. Планеты будут подпитывать самые амбициозные идеи и помогут решить важные задачи. Ничего не ждите, смело идите вперед и боритесь за то, что для вас важно. Неожиданно найдете себе помощника, партнера или сообщника. Выходные сулят необычное приключение с близким человеком. Одинокие – получат предложение от интересного знакомого.

Женщина-Скорпион

На работе вы сможете проявить все свои способности и получите новые задания, которые будут выходить за рамки обязанностей. Постарайтесь избегать разговоров о деньгах – вас будут склонять к инвестициям. В личной жизни возможны искушения, не стоит даже проявлять к ним интерес. А вот на выходных можете пофлиртовать. Слушайте интуицию и не обращайте внимания на советы.

Женщина-Стрелец

В ближайшую неделю постарайтесь не рисковать и избегать враждебно настроенных людей. Вам понадобится отдыха, тишины, душевного спокойствия – тогда вы сможете привести свои дела в порядок. Избавьтесь в своей жизни от всего ненужного, освободите место для новых дел и более интересных предложений. Берегите свое здоровье и не жертвуйте собой. К концу недели силы и энергия начнут прибавляться, а с 23 апреля звезды сулят успех в любви.

Женщина-Козерог

Вас ожидает оптимистичная неделя и позитивное настроение. На работе возможны разговоры о деньгах и объеме обязанностей – составьте план того, что нужно сделать. Неделя будет благоприятной для важных переговоров, удачных дискуссий и бесед по душам. В личной жизни Венера окажет свое влияние – захочется метаморфоз и изменений. Дерзайте – они будут удачными, новый цвет волос поднимет настроение. В выходные отложите важные дела в сторону и отправляйтесь на прогулку с близким человеком.

Женщина-Водолей

Вы внезапно станете незаменимы и придется помогать коллегам, а также решать конфликты и кризисные ситуации. У вас есть шанс на повышение, выигрыш в споре и избавление от старых неприятностей. Удача будет сопутствовать в самых неожиданных делах. В личной сфере может быть разрыв, который назревал уже давно. Постарайтесь взять паузу и не искать новых поклонников сразу.

Женщина-Рыбы

Вас ожидает тихая и спокойная неделя, но не поддавайтесь лени и расслаблению, займитесь работой. Планеты помогут достигнуть успеха в финансовой сфере – Меркурий подарит общение с людьми, которые поделятся опытом и дадут вдохновение. В личной сфере стоит вспомнить о существовании романтики и разбавить суровые будни приятными шалостями. Одиноким можно пойти на свидание – даже с человеком, с которым вас свела профессиональная деятельность.