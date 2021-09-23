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Ці три знаки Зодіаку раптово розбагатіють у жовтні 2021: шукайте себе в списку щасливчиків!

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Четвер 23 вересня 2021 06:00
Ці три знаки Зодіаку раптово розбагатіють у жовтні 2021: шукайте себе в списку щасливчиків! Фото: Гороскоп на жовтень 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на жовтень 2021 обіцяє кільком знакам Зодіаку велику грошову удачу. Астрологи розповіли, як скористатися унікальним шансом, щоб домогтися фінансових висот в середині осені.

Про це пише Goroskop2021.

Телець

Фінансове становище Тельців в цілому в жовтні буде стабільним. Вас чекає постійний дохід, при цьому можливе підвищення заробітної плати. А ось ближче до кінця місяця можуть з'явитися вигідні пропозиції від партнерів, виграш в лотерею або приємні враження від покупок.

Лев

Ваша фінансова ситуація в цьому місяці стане значно краще - доходи збільшаться, можуть з'явитися і якісь незвичайні джерела грошей. Однак шикувати і смітити грошима поки не рекомендується. Буде краще, якщо ви подбаєте про створення достатнього запасу на майбутнє.

Діва

У жовтні матеріальне становище дів не похитнеться - доходи будуть надходити регулярно. Не виключені приємні сюрпризи у вигляді надбавки до зарплати, виграшів або повернення старого боргу. Завдяки економії на своїх бажаннях вдасться до кінця місяця зібрати велику суму грошей.

Раніше Павло Глоба також назвав знаки Зодіаку, яким кінець вересня 2021 подарує кардинальні життєві зміни.

Також повідомлялося, яким знакам Зодіаку подарує зміни День осіннього рівнодення.

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