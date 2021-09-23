Ці три знаки Зодіаку раптово розбагатіють у жовтні 2021: шукайте себе в списку щасливчиків!

Гороскоп на жовтень 2021 обіцяє кільком знакам Зодіаку велику грошову удачу. Астрологи розповіли, як скористатися унікальним шансом, щоб домогтися фінансових висот в середині осені.

Телець

Фінансове становище Тельців в цілому в жовтні буде стабільним. Вас чекає постійний дохід, при цьому можливе підвищення заробітної плати. А ось ближче до кінця місяця можуть з'явитися вигідні пропозиції від партнерів, виграш в лотерею або приємні враження від покупок.

Лев

Ваша фінансова ситуація в цьому місяці стане значно краще - доходи збільшаться, можуть з'явитися і якісь незвичайні джерела грошей. Однак шикувати і смітити грошима поки не рекомендується. Буде краще, якщо ви подбаєте про створення достатнього запасу на майбутнє.

Діва

У жовтні матеріальне становище дів не похитнеться - доходи будуть надходити регулярно. Не виключені приємні сюрпризи у вигляді надбавки до зарплати, виграшів або повернення старого боргу. Завдяки економії на своїх бажаннях вдасться до кінця місяця зібрати велику суму грошей.