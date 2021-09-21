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День осіннього рівнодення змінить долю цих знаків Зодіаку: обраних всього четверо!

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Вівторок 21 вересня 2021 06:00
День осіннього рівнодення змінить долю цих знаків Зодіаку: обраних всього четверо! Фото: Гороскоп на вересень 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на вересень 2021 розповість про знаки Зодіаку, для яких День осіннього рівнодення 22-го числа стане по-особливому доленосним часом. Цей "день сили" зможе вплинути на їх подальше життя і навіть перевернути його з ніг на голову.

Про це пише Rsute.

Близнюки

22 вересня стане дуже вдалим днем для Близнюків. Він буде сповнений приємних моментів і імпровізації. Сміливо реалізовуйте все задумане вами і вірте в удачу. Астрологи кажуть, що у вас вийде зробити все, про що ви давно мріяли. У цей день можна сміливо вирішувати давно хвилюючі питання, відкинувши сумніви.

Лев

День осіннього рівнодення стане дуже сприятливим для Лева. Ви зможете зрозуміти, як досягти бажаної мети, при цьому не зашкодивши іншим людям. День дуже вдалий для спілкування з близькими, старими знайомими. Астрологи кажуть, що Лева-одинака може чекати доленосна зустріч з другою половинкою, яка переверне життя кардинальним чином.

Водолій

Цей особливий день буде насичений багатьма приємними подіями і зустрічами. Сміливо приймайте отримані в цей день пропозиції, забувши про будь-які побоювання і коливання. Астрологи кажуть, що Водолія чекають зустрічі з діловими людьми, які допоможуть вирішити важливі питання у професійній сфері.

Риби

День осіннього рівнодення 22 вересня стане дуже вдалим для представників знака Зодіаку Риби. Вам вдасться вирішити давно хвилюючі проблеми. Багатьом Рибам доля подарує шанс розкрити свої таланти і показати все, на що ви здатні. Астрологи впевнені, що ваші труди будуть оцінені по достоїнству.

У чому особливість дня осіннього рівнодення в цьому році?

Цей день настане 22 вересня 2021 о 22:20. День рівнодення вважається "днем сили". А в цьому році дата і час складаються з семи двійок, що має особливе значення.

Цифра "2" в нумерології є символом рівноваги і парним числом. Відповідно, двійку наділяють особливою властивістю "пари".

Раніше астролог Аріна Артуровна також розповіла про особливу вересневу повню, і в чому особливість цього часу.

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