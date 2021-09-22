Глоба назвав знаки Зодіаку, яким кінець вересня подарує радикальні зміни

Гороскоп на вересень від Павла Глоби розповість про три знаки Зодіаку, яким кінець вересня принесе велику удачу і навіть може стати вирішальним і доленосним.

Телець

У Тельців починається ідеальний час для зміни роботи, відкриття нового бізнесу. Всім представникам знака, які відчувають труднощі в діловій сфері, зірки допоможуть швидко все вирішити і без зайвого шуму. А ось в коханні чекати якихось подвигів і проривів не доведеться. Відсуньте амурну сферу на другий план і займіться справою.

Рак

Для Рака настане час, коли ви зможете вплинути на чужі долі, домогтися поставлених завдань в бізнесі і в коханні. Також Раки зможуть розраховувати на допомогу близьких, друзів і другої половинки - ці люди не дадуть вам впасти і позбутися удачі.

Стрілець

Стрільця чекає багато нових можливостей в амурних справах. Ви зможете знайти любов, справити відмінне враження на кого завгодно. Сімейним представникам Знака варто урізноманітнити життя другої половинки, приділити увагу дітям. Велику увагу Глоба радить Стрільцям приділити здоров'ю - почати лікування, позбутися шкідливих звичок.