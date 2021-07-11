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Глоба назвав знаки Зодіаку, життя яких круто зміниться в серпні 2021

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Неділя 11 липня 2021 06:19
Глоба назвав знаки Зодіаку, життя яких круто зміниться в серпні 2021 Фото: Гороскоп на серпень 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на серпень 2021 від Павла Глоби обіцяє трьом знакам Зодіаку круті зміни в житті. Їх чекає багато нових вражень в кінці літа, і всі вони будуть позитивними. Кому пощастить пережити приємні метаморфози - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це пише МК.

Близнюки

Близнюки в серпні можуть всерйоз задуматися про зміну роботи, вважає Павло Глоба. Цілком можливо, що нова посада принесе непоганий заробіток. Зміни можуть відбутися і в особистому житті представників знака Зодіаку - це може бути заручини, весілля, звістка про вагітність, переїзд.

Рак

Кому кому, а ось Ракам в серпні нудьгувати вже точно не доведеться. І хоча ви зазвичай боїтеся йти на ризик, але в кінці літа все зміниться, що і приверне у ваше життя удачу і везіння. В цілому серпень буде вкрай позитивним місяцем для вас з цікавими знайомствами, пригодами і сюрпризами.

Скорпіон

Павло Глоба бачить в серпні можливість для Скорпіонів круто змінити своє життя. Однак для цього вам доведеться самим вибрати правильне рішення і зробити цей сміливий крок. Не виключено, що це буде пов'язано з відносинами з партнером. Можливо, ви зустрінете людину свого життя і навіть зіграєте весілля.

Раніше астрологи розповіли також, які три знаки Зодіаку чекають зміни до кінця липня.

Також астролог Аріна Артурівна попередила про з'єднання Венери з Марсом, небезпеки і шанси, які обіцяє ця подія всім нам.

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