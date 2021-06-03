Сонячне затемнення співпаде з молодиком: астролог назвала всі доленосні події червня 2021

Червень 2021 року буде наповнений важливими астрологічними подіями. Венера в Раку загострить наші почуття, Сонячне затемнення подарує нам підприємливість, перехід Марса в знак Лева - колосальну енергію, а повний місяць в Козерозі - стриманість. Не варто забувати і про ретроградний Меркурій, який буде в такому положенні майже весь місяць. Що нам чекати від цих подій - читайте далі в нашому матеріалі.

Венера в Раку з 2 по 27 червня

Це прекрасний період для того, щоб навести порядки в сімейних, любовних справах. Виїхати з сім'єю на природу або просто поснідати разом недільного ранку. Така Венера дуже любить сімейні традиції і цінності, непогано обзавестися ними в цей період для зміцнення стосунків.

"Буде спостерігатися висока емоційність, чутливість, вразливість в любовних справах. Але зате в цей період можна відчути реальну споріднену душу, зрозуміти хто "твоя людина", - розповідає астролог.

Експерт попередила, що цей час не підходить для нових знайомств, так як вони будуть вельми сумнівними і неоднозначними. А ось для старих знайомств, відносин, повернення колишніх почуттів і виправлення помилок в існуючих парах - підходить ідеально.

З 2 по 27 червня настрій може бути вельми мінливим і нелогічним, розслабляє в такі моменти сім'я, рідні, будинок, надійна людина поруч і забезпеченість.

"Приділіть час своїм батькам, подбайте про свій будинок, зробіть ремонт або полагодьте неполадки, якщо потрібно. Приготуйте з коханою людиною смачну їжу, запаліть свічки, поставте красиву музику і запросіть старих друзів - ви відчуєте глибину і душевність спілкування та емоцій", - говорить експерт.

Рак досить невпевнений в собі знак, тому шукає постійних доказів любові, для нього важливий особливий погляд, магія, дотик, тонкий емоційний інтуїтивний зв'язок, який видимий тільки вам удвох.

Розкішний час, щоб поділитися своїми емоціями, зізнатися в почуттях, проявити любов, турботу і розуміння. Оточення стає більш сентиментальним і романтичним.

Головне не замикатися в собі, якщо є проблеми, а звернутися до психолога, астролога або близькою по духу людиною за порадою. Так як на таких аспектах, замикаючись в собі і фокусуючись на негативі, можуть бути незворотні наслідки.

"Бажання любити і бути коханим затьмарює все, навіть розум. Хочеться швидше створити сім'ю, народити дітей. Але цей період не підходить для заручин, реєстрації відносин і знайомств з батьками. Так як у нас зараз ретроградний Меркурій, статичний Нептун і Юпітер", - додала Аріна.

У сфері фінансів це несприятливий час, щоб вкладати в нерухомість, політику, ілюзорне уявлення проектів, нереалістичність ідей, нездійсненні обіцянки, обмани і шахрайство.

Молодик 10 червня і сонячне затемнення в Близнюках

Затемнення буде проходити за участю ретро Меркурія, Нептуна і Сатурна, що буде зачіпати теми кар'єри, роботи, зобов'язань і почуттів. Сонячне затемнення в Близнюках буде давати енергію і підприємливість.

У політичній і військовій сфері може викликати раптові переміщення армій і виступ лідерів громадських організацій з неправдивою інформацією.

Рекомендується в цей час:

займатися торгівлею,

розширювати спілкування,

виступати на публіці,

змінювати сферу діяльності.

Не рекомендуються:

Тривалі поїздки і далекі подорожі.

Укладання договорів.

Давати обіцянки.

Порожня балаканина.

Лікування і оперування органів дихання, бронхів, легенів, трахеї. А також язика, нервової системи і верхніх кінцівок від пальців до плеча.

Зазначимо, що кільцеве сонячне затемнення розпочнеться близько 13:41 за київським часом і триватиме півгодини.

Марс переходить в знак Лев (11 червня - 29 липня)

"Марс у Леві дає колосальну енергію, волю, творчі здібності, визнання, похвалу і багато лестощів. Прекрасний Марс для починань, але не зараз, так як ретроградний Меркурій, статичний Юпітер і Нептун. Тому краще обмірковувати грандіозні ідеї, радитися, а приймати рішення і діяти вже в липні", - радить Аріна Артуровна.

Як і в Овні тут буде присутня відмінна зубаста хватка за справу, проект, людину, підприємливість, але на відміну від Овна, у Лева сильніше твердість і цілеспрямованість, так як це фіксований і постійний знак.

"Природний талант керівника, так як самовпевненість людей в такий період викликає у інших довіру. Хочеться бути найпершими, добре усуваються суперники. Період прекрасний для занять творчістю, ютюбом, дітьми, хобі, для участі в різних змаганнях. Організація заходів, ігор, навчання і школи підуть продуктивно", - додала астролог.

Повний місяць в Козерозі 24 червня

Повний місяць в Козерозі пройде більш стримано, ніж зазвичай. Особливих емоцій він не дасть, але допоможе сконцентруватися на певній програмі дій і задуманому вами плані. Прекрасно в такі дні планувати планування, тим більше що вже Меркурій пішов в прямий (директний) рух.

Все що відволікає вас від мети - прибирайте і відрізайте, не шкодуючи. Цей період (плюс два дні) хороший для розподілу обов'язків, організаційних питань, звернення до вищих органів або інстанції. Саме час для початку довготривалих проектів.

Здоров'я: добре для косметичного догляду за шкірою, волоссям і нігтями. Також проводити дренажі і детокси організму. У ці дні збільшується ризик переломів кісток, так само може нити спина і поперек. Бережіть себе.

Фінанси: економити і накопичувати, доцільно розпоряджатися фінансами.

Відносини: підходить для конструктивних розмов і довгострокових пропозицій.