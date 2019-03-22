Малюк, ти мене хвилюєш: що ми знаємо про майбутню дитину Меган Маркл і принца Гаррі

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Всі головні факти про британського спадкоємця

Народження первістка принца Гаррі і Меган Маркл – подія, яку без перебільшення чекає весь світ. В період з жовтня, коли стало відомо про вагітність колишньої актриси, а нині герцогині Сассекської, поява малюка на світ супроводжувалося все новими і новими подробицями. Сьогодні, коли до знакового дня для королівської сім'ї залишилися лічені тижні, ми вирішили зібрати головну інформацію про нього. Отже.



Коли Меган Маркл народить первістка?

Дитина має з'явитися на світ в кінці квітня – початку травня і стане першою як для 37-річної Меган, так і для 34-річного принца Гаррі. Деякі ЗМІ стверджують, що Меган вже перебуває під наглядом лікарів, так як дитина може народитися і раніше.

Де

Меган Маркл і члени королівської родини не дають коментарів з приводу вагітності та пологів. Тим не менш, стало відомо, що народжувати в лондонському госпіталі Святої Марії – традиційному місці появи на світ членів королівської сім'ї, включаючи принца Гаррі, Вільяма, а також дітей останнього – герцогиня Сассекська не буде. Для цієї важливої події Меган підшукала інший госпіталь: швидше за все, це буде лікарня Фрімлі-Парк в Сурреї. Такий варіант хороший як мінімум з двох причин: по-перше, тут народжувала 2-х дітей графиня Вессекська Софі – тітка принца Гаррі, а по-друге, лікарня знаходиться всього в 15 милях від Фрогмор-хауса, куди недавно переселилося подружжя.

Хто

Дівчинка або хлопчик – ще одна загадка не дає спокою нікому. І тут герцоги непохитні: вони не хочуть знати стать дитини до її прояви на світ, слідуючи королівській традиції. Але представників преси, зрозуміло, така відповідь не задовольнила і вони стали шукати "підказки". За багатьма ознаками було заключено, що у знаменитій родині з'явиться дівчинка. І вечірка baby shower, що пройшла в лютому в Нью-Йорку, тільки підтвердила здогади через велику кількіст рожевих декорацій. До речі, за інформацією преси, незабаром Меган Маркл планує влаштувати ще одну вечірку в честь народження дитини – тепер у Великобританії.

Прекрасні Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)

Ім'я малюка також таємниця. Але найбільш вірогідні варіанти: Вікторія і Діана, а також Артур у разі народження хлопчика.

Згідно з англійською традицією, народиться малюк без титулу принца або принцеси, але зможе іменуватися графом Дамбартонским (у разі народження хлопчика) і леді Маунтбеттен-Віндзор (якщо народиться дівчинка). До речі, дитина буде сьомою на черзі серед претендентів на престол. А ще зможе вибирати громадянство: американське чи британське.

Що далі

Незважаючи на те що ключового дня із нетерпінням чекає весь світ, народження – не фінальна крапка, а навпаки, відправна. Ця подія спричинить за собою істотні зміни у всіх членів сім'ї. Приміром, сама Меган, яка до цього приймала активну участь у світському житті, офіційно пішла в декрет. Принц Гаррі також збирається відкласти роботу і піти на якийсь термін від обов'язків, щоб присвятити час дружині і дитині.

Займатися вихованням дитини, за чутками, будуть не тільки гувернантки, а й мама Меган, яка заради цієї події пройшла курси нянь і збирається переїхати в Англію. Відкритою залишається "вакансія" хрещених батьків. Імовірно, ними стануть стилістка Джессіка Малруні – краща подруга Меган, яка організувала вечірку baby shower, і близький друг королівської сім'ї Ніколас ван Кутсем, хресний одного з синів Кейт Міддлтон – Луї.

Також відзначимо, що Меган Маркл вибрала школу для майбутнього малюка.