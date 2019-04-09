На вагу золота: топ-8 найрозкішніших прикрас Меган Маркл

Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Милуємося коштовностями Герцогині Сассекської

За час заміжжя Меган Маркл приміряла і отримала в подарунок безліч дорогих вишуканих прикрас. Поки герцогиня в офіційному декреті і не радує нас новими виходами, згадуємо найрозкішніші і знакові з них.

Обручка для заручин

Обручка для заручин Меган Маркл і принца Гаррі (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Коли 27 листопада 2017-го року Кенсінгтонський палац оголосив про заручини принца Гаррі і Меган Маркл, це кільце прикувало до себе увагу всього світу. Своїй коханій принц подарував обручку з жовтого золота, дизайн якої розробив сам. Прикрасили його три діаманти: два були запозичені з вінтажної колекції принцеси Діани, а третій привезений з Ботсвани, де пара відпочивала на початку відносин. Незважаючи на те, що деяким кільце здалося досить простим як для королівської сім'ї, цінність його очевидна.

Срібний браслет

Фото: vogue.com.au

У березні 2018-го Меган пройшла таємний обряд хрещення в лондонській Королівській капелі, прийнявши англіканство. До речі, королівська сім'я не наполягала на такому кроці, це було рішення самої Меган. Таким чином, вона висловила своєму майбутньому чоловікові повагу і показала істинність намірів стати повноправним членом їхньої династії. В честь такої події принц Гаррі підніс Меган подарунок на пам'ять: срібний браслет з діамантами та хрестиком.

Обручка для весілля

Фото: vogue.com.au

Золоту обручку за традицією було виготовлено з самородка валлійського золота Clogau – саме з нього виготовляються всі кільця британських монархів. І так само очікувано колечко від кращих майстрів британського бренду Cleave & Company зовні нагадує ті, що носили Єлизавета II, принцеса Маргарет, принцеса Анна, принцеса Діана і Кейт Міддлтон.

Весільна тіара

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Діамантова діадема з майже 90-річною історією – не менш знакова весільна прикраса Меган Маркл, ніж кільця. Ця тонка філігранна прикраса була створена в 1932 році ювелірами Garrard на замовлення Марії Текской, бабусі Єлизавети II. Таким чином вона хотіла пустити в справу весільний подарунок графства Лінкольн, отриманий ще в 1893 році – розкішну діамантову брошку з 10 великих каменів. У 1953 році тіара перейшла в повне володіння Єлизаветою. А 19 травня стала частиною весільного образу герцогині Сассекской. Подальша доля діадеми невідома. Але швидше за все, вона прикрасить ще не одну родичку британського престолу. До речі, завдяки особливому дизайну тіара досить гнучка і легко підлаштовується під будь-яку дівочу голівку.

Кільце з аквамарином

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Коктейльне кільце з великим аквамарином – одне із самих коштовних прикрас Меган, подароване чоловіком. У ньому принцеса Діана блищала під час свого візиту до Сіднея, а також на благодійному аукціоні Крісті незадовго до фатальної аварії. А Меган його одягла на весільну вечірку разом з розкішною сукнею від Стелли Маккартні.

Сережки з діамантами і перлами

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Під час першого спільного виходу Меган Маркл і королеви Єлизавети в Чешир на герцигині були помічені невеликі сережки з діамантами і перлами. Як виявилося, це подарунок королеви. Причому сама Єлизавета одягла такі ж, але крупніші. Після цього ніхто не стане стверджувати, що в цій сім'ї Меган негаразди.

Золоті сережки-метелики і браслет

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Австралійський тур Меган Маркл і принца Гаррі в 2018-му році почався з Сіднея. Тоді Меган вийшла у світ у сукні від австралійського дизайнера Karen Gee, а в якості аксесуарів вибрала комплект: сережки у формі метеликів, які також належали принцесі Діані, і браслет з синіми каменями. За чутками, прикраси – ще один подарунок дружині принца.

Браслет Cartier

Фото: vogue.com.au

У перший день свого туру по Фіджі Меган Маркл одягла білу сукню Zimmermann і капелюх Stephen Jones, у вухах у неї красувалися дрібні сережки, а на руці браслет з білого золота з діамантами Cartier. Як вдалося з'ясувати представникам ЗМІ, прикраса – весільний подарунок принца Чарльза і один з улюблених аксесуарів герцогині.

Нагадаємо, що в мережі активно обговорюють plus-size-"двійника" Меган Маркл. Дівчина засипала мережу відвертими знімками.