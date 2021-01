"Голос країни": як пройшов перший ефір 11 сезону шоу

"Голос країни 2021" (фото: facebook.com/goloskrainy)

Сьогодні, 24 січня, стартував одинадцятий сезон вокального шоу "Голос країни", який транслює телеканал "1+1". При цьому тренери шоу вже назвали його самим стильним серед інших.

Тіна Кароль, Діма Монатік, Олег Винник і Надя Дорофєєва за допомогою сліпих прослуховувань вибирали співаків і співачок у свою команду.

Першою на сцену оновленого шоу "Голос країни. Перезавантаження" вийшла Ірина Ебралідзе. Дівчина прийшла на головну вокальну сцену, щоб заспівати для своєї мами, якої більше немає в живих. Вона змогла вразити тренерів своїм виконанням пісні "No Time To Die" співачки Billie Eilish.

До Ірини повренулись всі тренери, але учасниця хоче продовжувати шлях на проєкті в команді Дорофєєвої.

Ірина Ебралідзе - "No Time To Die" (відео: YouTube)

Далі на сцену піднявся хлопець з Чернівців Тема Паучек, який здивував всіх незвичайним виконанням пісні "Гуцулка Ксеня". Він потрапив в команду Дмитра Монатіка.

Тема Паучек - "Гуцулка Ксеня" (відео: YouTube)

Наступний, хто захопив тренерів став рокер Андрій Кудінов, який заспівав пісню "Aerials" гурту System of a down. Хлопець працював програмістом і грав з групою рок-хіти. До нього повернулися усі тренери, але він вибрав команду Олега Винника.

Андрій Кудінов - "Aerials" (відео: YouTube)

Психолог, що співає Хоменко Володимир виконав пісню "Call Out My Name" співака The Weeknd і підкорив відразу трьох тренерів. Він вирішив продовжувати шоу в команді Дмитра Монатіка.

Хоменко Володимир - "Call Out My Name" (відео: YouTube)

Юлія Витранюк прийшла на "Голос" щоб популяризувати український фольклор і возвеличити українську пісню. Вона вибрала пісню "Шо з-під дуба" гурту ДахаБраха і потрапила в команду Тіни Кароль.

Юлія Витранюк "Шо з-під дуба" (відео: YouTube)

У Левашевої Олени є власний проєкт під назвою Garna. На "Голосі" дівчина хоче показати себе, як особистість. Вона заспівала пісню "Earth Song" Майкла Джексона. Всі тренери розвернулися до неї, але дівчина вибрала Дорофєєву.

Альона Левашева - "Earth Song" (відео: YouTube)

Колишній учасник групи "Сальто назад" Саша Таб прийшов на проєкт, щоб перезавантажити себе і свою творчість. Він виконав "О, мамо" гурту "Сальто назад" і потрапив у команду Монатіка.

Саша Таб - "О, мамо" (відео: YouTube)

