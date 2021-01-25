Голос країни 2021 потрапив у скандал вже після першого випуску: фани масово відписуються

Голос країни 2021 (фото: facebook.com/goloskrainy)

Голос країни 2021 тріумфально стартував у неділю, 24 січня. Одинадцятий сезон отримало статус "Перезавантаження", однак багато прихильників конкурсу талановитих українців лишилося невдоволеними.

Річ у тім, що після показу першого ефіру на YouTube почали з'являтися окремі відео з виступами всіх учасників. Проте кожен з роликів виявився обрізаним - на ньому лише виступ вокалістів без реакції суддів, вибору зіркового тренера і навіть історії учасників.

Через це фани шоу з України та інших країн, які не мають змоги чи б то бажання дивитися "Голос" по телевізору, почали обурюватися.

Як приклад, наведемо виступ колишнього учасника групи "Сальто назад". Вокаліст виступає під іменем Саша Таб і зізнався, що прийшов на проєкт, аби перезавантажити себе і свою творчість. Він виконав "О, мамо" гурту "Сальто назад" і потрапив до команди Діми Монатіка.

Саша Таб на Голосі країни 2021

Фани шоу залишають безліч гнівних вокалістів, а дехто навіть прощається з "Голосом" через таке нововведення. Ось деякі з відгуків:

Голос, ви втратите перегляди в ютюбі через обрізану версію. Почитайте коменти!

Чому немає реакції суддів? Невже так складно викласти повну версію? Повне розчарування!

Люди, у яких немає можливості подивитися голос по ТБ: "Ну да, ну да... Пішли ми..." Ні коментарів суддів, ні історій учасників, я так чекала Голос...

Жах! Ні коментарів суддів, ні Дана! До побачення.

Без коментарів журі нецікаво дивитися. Погано ви так придумали! Хто згоден, палець вгору.

Зробіть що-небудь, я вже 10 років без телевізора. Дайте повну версію.

Ви гоните чи що? Голос - це проект про людей, про долю і роботу з професійним тренером. До чого ці нарізки дурні? Стільки чекати старту проекту, щоб відразу ж розчаруватися. Клас, дякую дуже

Що за жах?! Якщо я з Білорусі, я не можу подивитися повну версію ні на YouTube, не на офіційних сайтах 1+1! Вечір зіпсований. Я оформила підписку, але і це не допомогло. Що за фігня!?

Фани розчарувалися в Голосі країни (скрін коментарів)

Нагадаємо, що зіркові тренери обрали першу сімку учасників в неділю під час перших сліпих прослуховувань. В команду Наді Дорофєєвої потрапили Ірина Ебралідзе і Олена Левашева, Діма Монатік отримав відразу трьох учасників, серед них Тьома Паучек, Володимир Хоменко, Саша Таб, у Олега Винника в команді Андрій Кудінов, а у Тіни Кароль - Юлія Вітранюк.

Раніше ми писали, що простий хлопець з Чернівців вразив українців на "Голосі країни" своєю інтерпретацією української народної пісні "Гуцулка Ксеня".