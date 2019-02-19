Таємно полетіла з палацу: стало відомо, куди "пропала" Меган Маркл

Маркл таємно полетіла з Британії, але від всюдисущих папараці нічого не сховається

Все тайное рано или поздно становится явным. Особенно если ты – герцогиня Сассекская. Так, в прошлые выходные общественность взволновала новость, куда пропала Меган Маркл. Последний ее официальный выход в свет состоялся 13 февраля – вместе с супругом принцем Гарри они посетили Музей естественной истории в Лондоне.

Но папарацци понадобилось не так много времени, чтобы выяснить – 37-летняя супруга принца Гарри отправилась в Нью-Йорк. И причина более чем уважительная – там состоится вечеринка по случаю рождения первенца Меган и Гарри, так называемая baby shower. К тому же эта поездка – отличная возможность встретиться с друзьями и родственниками, которых Меган теперь видит редко.

Прекрасные Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)

В Нью-Йорке Меган, которая, кстати, всю беременность придерживается вегетарианской диеты, была замечена в элитном французском ресторане Laduree в районе Сохо. Несмотря на то, что она прибыла туда инкогнито, кутаясь в темное пальто и закрыв лицо шляпой, папарацци все равно удалось рассекретить ее. Говорят, выдало девушку обручальное кольцо с бриллиантом.

А еще будущая мама не упустила случая заглянуть в магазин детской одежды Bonpoint. Напомним, что малыш в королевской семье появится уже весной этого года – предположительно, в конце апреля – начале мая.

Гарри и Меган (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Стали известны и подробности торжества. Так, по утверждениям инсайдера, оно состоится сегодня вечером, 19 февраля, в Верхнем Ист-Сайде. Организацию вечеринки Меган доверила стилисту и своей лучшей подруге – Джессике Марлуни, с которой и была замечена в ресторане. Кто из знаменитостей посетит baby shower, выяснить пока удалось. Но можно предположить, что там точно будет Джордж Клуни, активно выступающий в поддержку Меган и защищающий ее от нападок прессы.

К слову, будущая вечеринка может приоткрыть и еще одну тайну. Так, пол будущего ребенка до сих пор скрывается. Но по атрибутам торжества, оттенкам наряда и подаркам вполне можно судить, кто появится на свет у знаменитой четы. Хотя уже сейчас предполагается, что Меган родит девочку.

Напомним, ранее инсайдерам стало известно, что Меган Маркл уже выбрала школу для будущего малыша.

Также узнавайте лучшие бьюти-секреты самой популярной герцогини Меган.