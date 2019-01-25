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Первісток Меган Маркл може народитися в день народження інших улюбленців Єлизавети II – незвичний збіг

Lite » Стиль життя 25.01.2019 - 12:01
Первісток Меган Маркл може народитися в день народження інших улюбленців Єлизавети II – незвичний збіг
Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Якщо очікування ЗМІ і шанувальників королівської сім'ї виправдаються, це буде дуже незвичайне збіг

Чим ближче до однієї з найважливіших дат королівської сім'ї Британії – народження первістка Меган Маркл і принца Гаррі – тим гарячіше обговорення цієї теми в англійських ЗМІ.

Не так давно герцогиня Сасекська проговорилася, що очікує появи на світ малюка навесні – приблизно в кінці квітня або на початку травня. Однак цієї інформації британським журналістам було замало. Тепер же місцеві ЗМІ почали шукати "таємні смисли" і "знаки", розганяючи новину, що день народження малюка Меган і Гаррі може збігтися з днем народження ще одного королівського спадкоємця.

Так, цікаво, що в кінці квітня 2018 року Кейт Міддлтон народила свою третю дитину — принца Луї (Людовик). Малюк з'явився на світ 23 квітня 2018 року.

Кейт Міддлтон і принц Луї

Принц Луї і Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Також прихильники королівської сім'ї відзначають, що 2 травня 2015 герцогиня Кетрін народила принцесу Шарлотту — друга дитина герцогів Кембриджських.

Безумовно, на даний момент це всього лише цікаве спостереження. І все ж, якщо первісток Маркл і принца Гаррі народиться 23 квітня або 2 травня, то це дійсно буде незвичайний збіг.

Первісток Меган Маркл може народитися в день народження інших улюбленців Єлизавети II – незвичний збіг

Принц Вільям з дітьми — Шарлотта і Джордж (instagram.com/kensingtonroyal)

Нагадаємо, раніше стало відомо, як Меган Маркл облаштовує дитячу для первістка. Так, герцогиня наполягає на офромленні кімнати первістка в "гендерно-нейтральних" тонах.

Також дізнавайтеся більш детально про прекрасну історію кохання Меган Маркл і принца Гаррі.

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