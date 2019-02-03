Виглядати як Меган Маркл: б'юті-секрети найпопулярнішої герцогині

Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Під час вагітності герцогиня вирішила максимально використовувати натуральну косметику

Вагітна Меган Маркл істотно відрізняється від тієї Меган, яку всі знали до заміжжя з принцом Гаррі. Герцогиня істотно змінилася як зовні, в поведінці, так і в смакових перевагах. Після настання вагітності королівська особа вирішила захистити малюка навіть від непрямого впливу хімікатів – герцогиня відмовилася від дорогої косметики. Про те, як доглядає за шкірою вагітна Меган Маркл розповіла фахівець в індустрії краси Нікола Джосс, особистий консультант герцогині, передає EXPRESS.CO.

Майбутня мама відмовилася від дорогих косметичних засобів на користь натуральних відлущуючих і зволожуючих масок для обличчя. Джосс розповідає, що Меган часто доводиться застосовувати маску з вівса, кокосового масла і меду.

"Маски для обличчя на дому дивні, і я їх повністю підтримую. Вони легкі в приготуванні, прості і ви можете повністю контролювати перелік інгредієнтів, якими ви живите вашу шкіру. Тому велика частина з моїх клієнтів любить ці маски", - розповіла Джосс.

Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Джосс розповіла, що маска з кокосового масла, вівса і меду улюблена у Меган, так як допомагає тримати шкіру сяючою і максимально чистою.

Експерт по догляду за шкірою також сказала, що герцогиня Сассекська використовує куркуму в своїй домашній масці, покращує шкіру, відновлює і зволожує її. Для запобігання акне герцогиня додає кілька крапель ефірного масла чайного дерева.

"Це не найгламурніша річ, але, якщо ти отримаєш поріз, тебе вкусить комар чи з'явиться акне, це мої маленькі ліки від усіх хвороб", - передає слова Меган Маркл її косметолог.

Меган також зізнавалася, що завжди бере з собою маленьку баночку олії чайного дерева.

Візажист вагітної Меган Меган, Даніель Мартін, який також був присутній на весіллі герцогині, сказав, що секрет її постійного сяйва - дешевий бальзам для шкіри під назвою Eurapin's Aquaphor. Вважається, що продукт допомагає відновлювати, освіжати і зволожувати шкіру і коштує копійки.

"У неї відмінна шкіра, і вона дійсно збалансована. Велика частина цієї заслуги належить правильному зволоженню. На шкіру також вплинуло, що Меган п'є багато води і піклується про себе", - додав Мартін.

Нагадаємо, що вагітна Меган Маркл вляпалася в новий скандал.

Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон з Вільямом відвідає легендарний "британський Оскар". Меган Маркл по всій видимості не запросили.

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Відео: РБК-Україна