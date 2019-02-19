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Таємно полетіла з палацу: стало відомо, куди "пропала" Меган Маркл

Lite » Стиль життя 19.02.2019 - 11:37
Таємно полетіла з палацу: стало відомо, куди "пропала" Меган Маркл
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Маркл таємно полетіла з Британії, але від всюдисущих папараці нічого не сховається

Все таємне рано чи пізно стає явним. Особливо якщо ти – герцогиня Сассекська. Так, в минулі вихідні громадськість схвилювала новина, куди пропала Меган Маркл. Останній її офіційний вихід у світ відбувся 13 лютого – разом із чоловіком принцом Гаррі вони відвідали Музей природної історії в Лондоні.

Але папараці знадобилося не так багато часу, щоб з'ясувати – 37-річна дружина принца Гаррі вирушила в Нью-Йорк. І причина більш ніж поважна – там відбудеться вечірка з нагоди народження первістка Меган і Гаррі, так звана baby shower. До того ж ця поїздка – це можливість зустрітися з друзями і родичами, яких Меган тепер бачить рідко.

Меган Маркл в червоному пальто і принц Гаррі

Прекрасні Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)

У Нью-Йорку Меган, яка, до речі, всю вагітність дотримується вегетаріанської дієти, була помічена в елітному французькому ресторані Laduree в районі Сохо. Незважаючи на те, що вона прибула туди інкогніто, кутаючись в темне пальто і закривши обличчя капелюхом, папараці все одно вдалося розсекретити її. Кажуть, видала дівчину обручка з діамантом.

А ще майбутня мама не упустила випадку заглянути в магазин дитячого одягу Bonpoint. Нагадаємо, що малюк в королівській родині з'явиться вже навесні цього року – імовірно, в кінці квітня – початку травня.

Меган Маркл і принц Гарі

Гаррі і Меган (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Стали відомі і подробиці торжества. Так, за словами інсайдера, воно відбудеться сьогодні ввечері, 19 лютого, у Верхньому Іст-Сайді. Організацію вечірки Меган довірила стилісту і своїй кращій подрузі, Джесіці Марлуні, з якою і була помічена в ресторані. Хто зі знаменитостей відвідає baby shower, з'ясувати поки не вдалося. Але можна припустити, що там точно буде Джордж Клуні, який активно виступає на підтримку Меган і захищає її від нападок преси.

До речі, майбутня вечірка може відкрити і ще одну таємницю. Так, стать майбутньої дитини досі приховується. Але за атрибутами урочистості, відтінкам наряду і подарункам цілком можна судити, хто з'явиться на світ у знаменитої пари. Хоча вже зараз передбачається, що Меган народить дівчинку.

Нагадаємо, раніше інсайдерам стало відомо, що Меган Маркл вже вибрала школу для майбутнього малюка.

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Новини України Меган Марклпринц Гаррі
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