Тарабарова, Анатоліч, Коляденко та інші зірки розповіли про інтимні витівки у транспорті

Деяким зіркам набридло займатися сексом винятково у спальні. Аби урізноманітнити своє інтимне життя, у хід ідуть автомобілі, потяги, літаки та інші види транспорту. Про те, за яких незвичних обставин наші знаменитості мали інтимні пригоди, українських селебрітіз розповіли у програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

Секс знаменитості практикують найчастіше в автомобілі. Співачка Світлана Тарабарова згадує початок своїх стосунків з чоловіком Олексієм і їхні інтимні експерименти саме у власному авто.

"Мені здається, це дуже екстремально, романтично. І, якщо ви кохаєте один одного, чому ні. Ми з чоловіком це робили. І це було драйвово. Але, коли подорослішали, якось вже не робимо. Старіємо", - говорить у програмі "Зірковий шлях" Тарабарова.

MamaRika і е чоловік Сергій Середа (фото: instagram.com/mamarika_official)

Зав’язала з експериментами й інша співачка – MamaRika. Але свого часу секс у машині практикувала постійно. А тому називає його звичною справою для кожного, у кого є почуття і пристрасть прямо тут і зараз.

"У машині скучно, на задньому сидінні. Та я, напевно, з роками старію, може ще публічність грає роль. Мені все комфортніше це робити вдома, за закритими дверима, щоб ніхто не бачив. Не знаю, чи це старість, це мабуть просто мудрість. Для чого нам ці побиті коліна і зайві очі. Тому дома десь там – оп і нормально. Тепло і не дує", - ділиться на каналі "Україна" співачка.

Мав секс у автомобілі й актор і телеведучий Слава Соломка – прямо під час кіносеансу.

"Коли багато автомобілів приїжджають і на великому екрані у себе з машини дивляться фільм. От у такій ситуації. Зручно в такі моменти, коли є якесь таке щастя, є драйв, енергія, ти не думаєш взагалі про зручність. Ти думаєш, як кайфово, як шикарно, що є молодість", - говорить шоумен.

Ще одним популярним видом транспорту, в якому найчастіше наші знаменитості займаються цим, є потяг. Дизайнер Андре Тан, наприклад, не приховує свого досвіду. Але, схоже, така відвертість чоловіка його дружину Аліну шокує.

"Це був потяг у Мюнхені. Який жах … все, я тікаю. Так. Була справа", - поділився відомий дизайнер.

Дизайнер Жан Гріцфельдт (фото: instagram.com/jeangritsfeldt)

Український дизайнер Жан Гріцфельдт нічого сороміцького в таких розповідях не вбачає. І ділиться своїм досвідом.

"Це було купе. Ніколи не забуду цей момент. Тому що ти дуже багато собі не дозволяєш, але, коли ти відчуваєш, що тут можна це зробити, піддатися цьому відчуттю навіть з незнайомкою, то чому ні", - розповів дизайнер.

Наступний вид транспорту в зірковому рейтингу інтиму - літак.

Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Ведучий "Ранку з Україною" Анатолій Анатоліч розповів про свій сексуальний досвід із дружиною – піарницею Юлою – на висоті понад 10 тисяч метрів.

"У нас був нічний переліт через всю Америку, 4 години. І я кажу – слухай, ну живемо один раз, ну що ми. А тут переліт, а коли ще? Ми маємо це спробувати. Я хочу сказати, що нічого в цьому такого немає цікавого, вражаючого. Тому що це літак, маленька ця кабінка. Але, як багато собі ставить, поставили галочку. Зараз, наприклад, ми літаємо багато, але таким вже не займаємося. Тому що ми більш практично до цього підходимо. Літак - не найкраще місце для занять сексом", - говорить ведучий.

Співак та музичний продюсер каналу Україна Геннадій Вітер свої інтимні пустощі у літаку й досі згадує з неприхованою насолодою.

"Боже, мені соромно, чесно кажучи, до цього часу. Я не розумію, під якою дією я був. Це круто. По-перше, такого драйву…на 10 тисячах метрів, ти розумієш, що тебе кудись несе. Що це було, я не розумію. Хвилинне якесь бажання. Скажу більше - ми з цією жінкою листуємося до сих пір", - говорить Геннадій Вітер.

Шоумен Діми Коляденка теж пригадує про свої сексуальні експерименти.

"Це було в мерседесі - раз. Це було в літаку, в туалеті - два. Це було в неоплані, це 2 - поверховий автобус - три. Це було всюди. Це було всюди. І все це було з моєю улюбленою прекрасною дівчиною", - розповів артист.

Секс чи не у всіх можливих видах транспорту чоловік мав зі своєю колишньою цивільною дружиною – співачкою Іриною Білик.

"Її буде сварити чоловік. Тому ви акуратніше з цим. Але це було. І є що згадати. Я щасливий, що це було, дуже круто, прикольно, це спогади на все життя", - додає Діма Коляденко.