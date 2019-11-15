Любіть у першу чергу себе: MamaRika випустила пісню-застереження для всіх дівчат

MamaRika (фото: прес-служба)

MamaRika поділилася особистим досвідом "любовних проблем"

Коли ти зовсім юна і наївна, закохатися в кого-небудь - це не проблема. Проблема з'являється після того, як очікування зовсім не збігаються з реальністю: дзвінки без відповіді, нерозділені почуття і багато дівочих сліз. Це траплялося з кожною з нас. Багато переживають це прямо зараз, поки слухають новий трек MamaRika під назвою "Дурненька". Слухають і, можливо, роблять дуже важливі висновки для себе.

Як розповідає сама мамка українського r'n'b, у цій пісні вона зіграла роль "кращої подруги", яка дає пораду всім дівчатам триматися від поганих хлопців якомога далі:

"Дурненька" - про стандартну ситуацію, коли дівчина закохується в хлопця, що розбиває їй серце. Вона розуміє, що відбувається щось не те, але продовжує його любити через брак досвіду".

MamaRika - Дурненька (Lyric Video)

Проте у самої MamaRika такий досвід мається. Вона знає, про що каже:

"Я пам'ятаю себе в такому віці, мабуть у років 16, коли я закохувалася не в тих хлопців. Бачила, як вони фліртують з іншими дівчатами, мені було дуже боляче, але я нічого не могла з цим зробити. І як би я не хотіла розлюбити, моє серце говорило інакше, тому що була маленька і дурненька".

"Дурненька", як і завжди, MamaRika написала разом зі своїм саунд-продюсером Ваньком Клименко. Пісня вийшла напрочуд вдалою - зухвала бомба, виконана в найкращих традиціях фолькового звучання MamaRika та класичного r’n’b Beyonce чи Cardi B.

Мораль пісні "Дурненька" - не забути про хлопців назавжди, а навчитися відрізняти чорне від білого: "Дівчата, прислуховуйтеся до своїх подруг, та любіть в першу чергу себе". MamaRika поганого не порадить.

Крім того, сьогоді разом із оригінальною версією “Дурненька” вийшов ремікс, над яким працювали DJ Shnaps і DJ Sanya Dymov. Обидва – одні з найзатребуваніших діджеїв та електронних музикантів України.

Нагадаємо, раніше alyona alyona "підірвала мозок" новим філософським кліпом "Мамин суп".