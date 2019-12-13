ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вулиця, таксі, театр: українські зірки не соромляться грудного вигодовування у публічних місцях

Lite » Стиль життя 13.12.2019 - 12:27
Вулиця, таксі, театр: українські зірки не соромляться грудного вигодовування у публічних місцях
Світлана Тарабарова з сином (фото: instagram.com/tarabarova)

Українські знаменитості поділилися своїм досвідом

Груди знаменитостей виявляється часто в епіцентрі скандалів. І не завжди з мамою-пластику, а з-за грудного вигодовування на людях.

Сніжана Бабкіна, Наталя Холоденко, Світлана Тарабарова та інші селебрітіз розповіли у передачі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" про своє ставлення до годування дітей на публіці.

Обурливу реакцію дописувачів викликало фото Сніжани Бабкіної з сином Єлисеєм, який саме вечеряв.

"Деякі підписниці вважають, що це дико. Я вважаю дико те, що вони пишуть таке. Я вважаю, що в цьому нічого страшного немає. Єлисей народився влітку, я годувала його і на вулиці, і в театрі, і за лаштунками в гримерці музичної. Всі все прекрасно бачили, я не соромлюся і не вважаю, що це жахливо", - ділиться у передачі "Зірковий шлях" Бабкіна.

Вулиця, таксі, театр: українські зірки не соромляться грудного вигодовування у публічних місцях

Сніжана Бабкіна (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Чоловік Сніжани, співак Сергій Бабкін, не вбачає у цьому нічого поганого.

"Ми їдемо в експресі з малюком, і треба погодувати груддю. І вона сяде, підійме футболку і буде годувати. В аеропорту, таксі можна, гуляємо в парку, оп, на лавку сіли, погодували. Це нормально, тому що малюк просить молока", - розповів на каналі "Україна" Бабкін .

Та Сніжана не перша зіркова мама, яку розкритикували за публікацію світлини грудного вигодовування.

Боротьба за толерантне ставлення до публічного грудного вигодовування ведеться не лише в інтернеті, а і в реальному житті. Навіть зірки розділилися на два табори. Утім, більшість виступає "ЗА".

"Раніше в мене був шок. Мурахи по шкірі. Божечки…А зараз, я сама така", - говорить співачка Світлана Тарабарова.

Вулиця, таксі, театр: українські зірки не соромляться грудного вигодовування у публічних місцях

Світлана Тарабарова з сином (фото: instagram.com/tarabarova)

Однак не всі зірки з розумінням ставляться до жінок, які годують груддю на людях.

"Коли я бачу це в магазинах, вони прикриваються простиночкой, ніяково якось, я звертаю на це дуже сильно увагу. Може через те, що я не мама", - говорить колишня солістка гурту "ВІА Гра" Анастасія Кожевнікова.

"Мене завжди трохи дивують жінки такі, тому що, в принципі, завжди можна знайти, мені здається, місце, де все-таки не так багато людей, на тій же природі, в будь-яких обставинах", - додає акторка Катерина Кістень.

А ті, хто наважується годувати груддю, часто змушені робити це там, де доведеться. І це викликає неоднозначну реакцію сторонніх.

"Нещодавно на зустрічі зі мною одна з мам це робила. І вона вважає, що це нормально. Я не знаю, чесно кажучи. Справа в тому, що багато чоловіків, коли будуть бачити молочні залози жінки, можуть відчувати потяг, хіть, якісь чоловічі природні бажання. Мало хто може від цього дистанціюватися. Через це, мені здається, можливо, ще трошки зарано в нашому суспільстві", - говорить телеведучий Геннадій Попенко.

Вулиця, таксі, театр: українські зірки не соромляться грудного вигодовування у публічних місцях

Наталія Холоденко

Навіть зірковий психолог Наталія Холоденко не раз ловила на собі косі погляди та вислуховувала докори свідків.

Одного разу немовля Наталії попросило їсти, коли вона перебувала у спортклубі. Однак спеціальної кімнати для годовування там не було. І Наталії нічого не лишалося, окрім як погодувати дитину в коридорі.

"Як мама, яка годувала двох дітей, можу сказати, що ти постійно заважаєш тим, що ти годуєш дитину. Тут незручно, там некрасиво, в спортклубі це обурює інших жінок, десь ще це дратує. У роздягальні всі шумлять фенами, і дитина постійно відволікається. Тобто ну а де це робити? Сісти в басейні її годувати чи в туалеті це робити? Мені зробили зауваження, що я годую в коридорі, якийсь чоловік поскаржився. А я сказала, що ви продаєте абонемент для дитини до 6 місяців і в вас немає місця для годування. Проблема в тому, що створити кімнату для вигодовування – це дорого. Це треба якісь 4 кв.м. для цього виділити. Але, якщо говорити глобально, то насправді, я вважаю, що це трагедія. І одна з головних причин, чому жінки відмовляються від годування все більше і частіше. Я взагалі за те, щоб це максимально популяризувати, щоб зірки підтримували вигодовування дітей. Якщо ми не будемо створювати в суспільстві позитивного ставлення до грудного вигодовування, не будемо створювати для цього комфортні умови скрізь – у кафе, ресторанах, готелях, аеропорту, в нас просто перестануть вигодовувати дітей", - говорить психолог Наталія Холоденко.

Так ніхто не готує: Тарабарова поділилася оригінальним рецептом олів'є Вдячна чоловікові за такого сина: Світлана Тарабарова розповіла про характер синочка
Новини України Світлана ТарабароваСнежана Бабкина
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся