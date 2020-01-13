Стали чужими: принц Вільям залишив неприємне послання молодшому братові

Новий рік 2020 однозначно увійде в історію несподіваною заявою Меган Маркл і принца Гаррі про відмову від королівських повноважень і, по суті, відходу з королівської сім'ї. Зазначимо також, що на даний момент скандальна пара вирішує, в яку країну переїхати - до Канади або США. При цьому в британських ЗМІ наголошують - ніхто з найближчих родичів принца Гаррі не був готовий до такої новини. Навіть його батько, принц Чарльз, дізнався про це ледь не в день публікації новини на офіційній instagram-сторінці герцогів Сассекських. Не залишився в стороні від сімейного обурення і старший брат Гаррі - принц Вільям. Чоловыкові Кейт Міддлтон складно приховувати емоції - він не очікував такої "зради" з боку улюбленого брата.

Принц Вільям вкрай стурбований тим, що відбувається в монаршій родині. Крім того, як повідомляють британські ЗМІ, герцог Кембриджський перебуває в стані "крайньої печалі".

“Все життя я був поруч з моїм братом, поклавши йому руку на плече. Я більше ніколи не зможу його обійняти — ми стали зовсім чужими. Це дуже сумно", - передав слова принц Вільям його близький друг виданню The Sunday Times.

Принци Гаррі та Вільям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Наголошується, що вже сьогодні, 13 січня, в королівському маєтку в Сандрінгемі відбудеться чергова екстрена нарада королівської сім'ї. На якій будуть присутні Єлизавета ІІ, принц Чарльз, Гаррі та Вільям. Сьогодні має остаточно вирішитися доля герцогів Сассекських - їх нове положення, нові права, передача повноважень і т. д.

Нагадаємо, що відносини між двома братами загострилися ще під час знайомства принца Гаррі з Меган Маркл. Нібито принц Вільям не схвалив вибір молодшого брата. А також був впевнений, що Гаррі дуже поспішає з одруженням. Так, принц Вільям і Кейт Міддлтон почали зустрічатися під час навчання в 2002 році. Про заручини королівський двір оголосив лише в кінці 2010 року. А ось принц Гаррі на тлі старшого брата прийняв більш швидке рішення. З Меган у нього зав'язалися романтичні стосунки влітку 2016-го. У листопаді 2017 року стало відомо про заручини принца Гаррі з Меган Маркл.

З тих пір до спільної згоди принци так і не прийшли. Крім того, теплі стосунки так і не зав'язалися між Кейт Міддлтон і Меган Маркл.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Коротко про відмову Меган Маркл і принца Гаррі від королівських повноважень: