Зароблять статок: Меган Маркл і принц Гаррі точно знають, як стати мільйонерами після відходу з королівської сім'ї

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл і принцу Гаррі пророкують колосальні статки

Меган Маркл і принц Гаррі, схоже, вирішили у 2020 році закріпити за собою статус "найбільш обговорюваної пари". Новий рік тільки розпочався, а герцогиня і герцог Сассекські вже встигли потрапити в ряд "скандалів". Пара пропустила сімейні різдвяні та новорічні свята, а також проігнорувала вечірку з нагоди дня народження Кейт Міддлтон, якій 9 січня виповнилося 38 років. Однак найбільш "вибуховою" новиною стало рішення Меган і Гаррі відмовитися від королівського фінансування і скласти офіційні повноваження високопоставлених членів британської королівської сім'ї!

Шанувальників монаршої родини більше цікавить тепер їх сімейний бюджет. Однак незважаючи на відмову Меган і Гаррі отримувати гроші з держбюджету, їх точно не чекає бідне життя. Герцоги Сассекські вже продумали чітку стратегію і знають, як заробити мільйон!

Так, свою думку з цього приводу висловив генеральний директор відомого американського PR-агентства 5WPR Рон Торосян. Експерт упевнений, що після відходу з королівської сім'ї Меган Марк і Гаррі можуть практично без зусиль стати мільйонерами. Адже тепер пара зможе безперешкодно укладати будь-які договори та угоди у всьому світі. А враховуючи популярність скандальної пари, вони зможуть за досить короткий термін заробити цілий статок.

Також окрему ставку в питанні сімейного заробітку експерт робить саме на Меган.

“Меган Маркл є і буде супер-зіркою. Однак парі потрібно ретельно оберігати особисте життя і бути дуже обережними, щоб їх благодійний фонд був добре прийнятий громадськістю", - говорить Рон Торосян виданню The Mirror.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Слова експерта підтверджує і джерело королівської сім'ї, яке побажало залишити за собою анонімність. За його словами, Меган і Гаррі дійсно бажають стати однією з найбільш впливових і відомих пар у світі. Більше того, на першому місці для пари знаходиться саме їх глобальна популярність, а не традиції королівської сім'ї. І герцоги Сассекські хочуть скористатися цим по максимуму.

"Вони однозначно більше цінують свою "світову привабливість", ніж інститут королівської сім'ї", - говорить інсайдер.

Більш того, при королівському палаці впевнені, що Меган Маркл і принц Гаррі явно хтось порадив зробити настільки кардинальне рішення.

"І їм точно порадили перетворити свої королівські зв'язки в приватне підприємство і надійний джерело доходу", - запевняє інсайдер.

Нагадаємо, раніше Меган Маркл здійснила перший вихід у світ 2020 у вишуканому образі нюдовых відтінків.