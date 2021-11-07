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Повний місяць і місячне затемнення зійдуться в листопаді в один день: будьте обережні

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Неділя 07 листопада 2021 17:22
Повний місяць і місячне затемнення зійдуться в листопаді в один день: будьте обережні Повний місяць і місячне затемнення в листопаді 2021 (Кооллаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У листопаді дві важливих астрологічних події відбудуться в один день - це повний місяць і місячне затемнення. Повний місяць в знаку Тельця 19 листопада може виявитися самим енергетично потужним у 2021 році. Таке поєднання на осі Тельця і Скорпіона відбудеться вперше з 2014 року і ця подія відкриє цілий цикл затемнень.

Як цей складний період може відбитися на житті людей, розповіла для Lite відомий астролог Аріна Артуровна.

Як зазначає експерт, в період затемнення душа людини стає найбільш вразливою, оскільки почуття знаходять м'якість, ніжність і всепрощення. У ці моменти естетичне сприйняття буде максимально витонченим, але при цьому спостерігається прагнення до вишуканості гастрономічних потреб.

При загальній приземленості людина стає злегка ледачою і загальмованою, навколишній світ сприймається нею як би в райдужному світлі, а її дії будуть більш грунтовними та продуманими.

Людям неодмінно захочеться випробувати невеликі радості життя, але при цьому зробити так, щоб оточення стало більш затишним, комфортним і красивим. Тому у багатьох виникає бажання намалювати шедевральну картину, пограти на фортепіано, посадити красиву квітку в саду або просто забратися в кімнаті.

Чуття до земних справ знаходить великий і знаменний сенс, але до того ж меланхолія відмінно поєднується з меркантильністю, тому про зайву витрату грошей в даній ситуації можна не турбуватися. Відносно харчування рекомендовано вживання тільки екологічно чистих і свіжих продуктів, при цьому дієт і голодування найкраще уникати.

У взаєминах між партнерами виникає норовистість, апатичність і примхливість – на тлі великої образливості. Підозрілість і недовірливість тільки посилює цей момент, а тому кращим виходом з такої ситуації стане підкреслена стриманість.

Удача буде супроводжувати в таких справах:

  • фінансовий напрямок - відкриття рахунків у банку, взяття депозитів, погашення кредитів, примноження грошових коштів та інші подібні операції;
  • починання в бізнесі - створення бізнес-плану, укладення договорів, пропозиції з приводу вирішення важливих для вашої діяльності методів;
  • продаж і покупка про запас продуктів і речей, що призначаються для використання в майбутньому;
  • заручини, пропозиції руки та серця, весілля та інші події - саме цей період обіцяє довгі та стабільні відносини в парі;
  • посадка зеленої рослинності - дерев, квітів, газонів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астролог дала повний прогноз для всіх знаків Зодіаку на листопад 2021.

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