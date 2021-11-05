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Астролог попередила про час Венери в Козерозі: хто буде приречений на успіх, а хто - на невдачі

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П'ятниця 05 листопада 2021 21:00
Астролог попередила про час Венери в Козерозі: хто буде приречений на успіх, а хто - на невдачі Фото: Астролог попередила про час Венери в Козерозі (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Астролог Аріна Артуровна розповіла у своєму прогнозі на листопад 2021 про ключову подію, яка почнеться 5-го числа і триватиме цілих чотири місяці - до 5-го березня. Експерт каже, що в цей час на перше місце вийде практичність, стриманість і строгість, які замінять ілюзорні погляди на життя. Такі аспекти будуть приносити успіх в деяких сферах життя, і проблеми - в інших.

Своїми знаннями з Lite відомий астролог Аріна Атуровна.

Період добре підходить для важливих договорів

"Ті, у кого в даний період часу зав'яжуться нові стосунки, можуть цілком розраховувати на їх серйозний розвиток. Однак великої пристрасті і бурхливих проявів почуттів тут очікувати не варто, так як ситуацією керує розум, а не емоції", - говорить астролог.

У той же час цей період буде сприятливий для оформлення шлюбних контрактів, підписання сімейних договорів.

"Те ж саме відноситься і до бізнесу - бажано не упустити час, а використовувати його для підписання ділових паперів. Всі договори, укладені в даний період – як сімейні, так і бізнесові, просто "приречені" на успіх", - додала Аріна.

Також Венера допускає виникнення романтичних відносин на роботі з начальником, або ж несподівану зустріч з жінкою постарше.

У сімейних відносинах потрібно бути максимально обережними

Особливо, каже астролог, парам, де є невирішені проблеми.

"Сварки на рівному місці можуть призвести до непоправних наслідків, тому дуже важливо дотримуватися балансу у відносинах, не піддаватися впливу емоцій, "гасити" в собі агресію і бути терпимим до своєї другої половинки", - попередила експерт.

Якщо вам буде важко впоратися з почуттями, візьміть на "озброєння" холодність і замкнутість, адже такий формат відносин дозволить уникнути непотрібних зараз емоцій.

Наостанок астролог додала, що високим є потенціал для використання свого службового становища з метою схиляння до любовного зв'язку свого підлеглого. А ось чи потрібно це - вирішувати вже вам. Але наслідки подібних дій можуть бути непередбачуваними.

Раніше астролог також розповіла, чого нам слід чекати від листопадового молодика в Скорпіоні.

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