Клопотенко представив найпопулярніший рецепт 2020 року серед українців

Рецепт сирників від Євгена Клопотенко (фото: pixabay.com)

Український кулінар і переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розказав, що найпопулярнішим його рецептом серед українців за 2020 рік став рецепт приготування сирників.

Про це кухар написав у своєму Telegram-каналі.

"Якщо серйозно, то я не здивований, що саме сирники є топовим рецептом. Вони того заслуговують", - зазначив Євген.

Інгредієнти для класичних сирників на сковорідці

• 400 грамів сиру

• 1 яйце

• 3 ст. л. борошна (і додатково для панірування)

• 3 ст. л. цукру

• 3-4 ст. л. соняшникової олії для смаження

• 1 щіпка солі

• 10 г ванільного цукру

Покроковий рецепт приготування

Сир (400 г) перекладіть в невелику скляну або пластикову миску. Додайте щіпку солі, одне яйце, 3 ст. л. цукру, і 10 г ванільного цукру. Сир для сирників можна використовувати як базарний, так і магазинний. Головне, щоб він був не кислим і дуже вологим. Якщо використовуєте магазинний сир, то беріть сир в м'яких поліетиленових пакетах.

Після того, як ви покладете всі інгредієнти в миску, перемішайте до отримання однорідної маси. Для цього краще за все використовувати звичайну вилку, ложку або толкушку для картоплі.

До отриманої сирної суміші додайте 3 ст. л. пшеничного борошна. Якщо сир виявився досить мокрим, то додайте одну столову ложку борошна більше. Але головне не переборщити, щоб сирники вийшли ніжними.

Змочіть руки невеликою кількістю соняшникової олії і скачайте з сирної маси невеликі кульки діаметром 3-4 см. Приплюсніть кульки руками, щоб вийшли гарні невеликі сирники.

Тепер запаніруйте сирники в борошні, щоб вони не втратили форму і підсмажилися до апетитної скоринки.

Сирники від Євгена Клопотенко (фото: klopotenko.com)

Розігрійте антипригарну сковорідку з 3-4 ст. л. соняшникової олії на середньому вогні. Сковорідка для сирників повинна добре розігрітися. Не зменшуйте вогонь при смаженні, так у вас вийде ідеальне просмаження. Стежте, щоб сирники не пригоріли. Для того, щоб отримати красиву золотисту скоринку я обжарював сирники по 2-3 хвилини з кожного боку. Але у вас може піти трохи більше або менше часу.

Щоб видалити зайве масло з готових сирників, перекладіть їх спочатку на паперовий рушник. Потім перекладіть сирники для подачі в тарілки, посипте трохи цукровою пудрою, додайте варення або сметану.

Клопотенко представив рецепт сирників

Як ми писали раніше, відомий кулінар і переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів, як приготувати вдома смачний хліб.