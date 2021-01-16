Шикарний омлет, як у дитячому садку: розкрито покроковий рецепт популярної страви

Кулінари розкрили секрет пишного омлету в духовці (Фото: pixabay.com)

Омлети є дуже популярним видом сніданку у багатьох українців. Їх готують з овочами, з м'ясними добавками та кожна господиня прагне зробити його ситним і пишним. Багато хто пам'ятає омлети, якими нас годували в дитячому саду. Це були вологі, пишні страви, які можна було розрізати ножем на шматочки.

Кулінари розкрили секрет давно забутої страви та розповіли, як у дитячому садку готували такі незвичайні омлети. Про це пише Ukr.Media.

Відмітна риса такого омлету в тому, що в нього додають багато молока і готують в духовці, а не в сковороді. Необхідно використовувати невелику за площею форму, щоб омлет вийшов високий. Ще один секрет повітряного і смачного омлету – всі продукти повинні бути в рівній кількості.

Склад:

Яйця -10 штук

Молоко – 500 мл

Сіль, перець - до свого смаку

Масло – для змазування форми

Спосіб приготування:

Яйця немає потреби довго збивати, просто змішати з молоком, посолити та збити віночком до однорідної маси.

Беремо форму для випічки змащуємо її шматочком вершкового масла або рослинною олією, виливаємо масу і ставимо в розігріту духовку до 180-200 градусів.

Запікаємо до готовності – омлет повинен добре піднятися, стати рум'яним.

Виймаємо з духовки, даємо трохи охолонути, ріжемо на порційні шматочки та подаємо до столу.

Омлет можна подавати зі сметаною, іншими соусами. Смачним виходить з'єднання зі смаженими грибами, салатами, зеленню.

Пишний омлет, як у дитячому садку

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